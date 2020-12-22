Kuzey Afrika'da toprak savaşları! İspanya ve Fas ilişkileri gerildi

Fas Başbakanı Sadeddin El-Osmani, Ceuta ve Melilla kentleri için "Batı Sahra gibi Fas'ındır" ifadesini kullandı.

Osmani, "İlk olarak Sahra meselesini tamamen halletmek gerekiyor. Bu bizim önceliğimiz. Sahra gibi Fas toprağı olan Ceuta ve Melilla meselesini tekrardan açmanın günü ileride gelecek." dedi.

Bu açıklamaya İspanya Dışişleri Bakanlığından tepki geldi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İspanyol hükümetinin, Fas Başbakanı'nın Ceuta ve Melilla hakkındaki sözlerine açıklık getirmesi için Fas'ın Madrid Büyükelçisi'ni acilen bakanlığa çağırdığı" belirtildi.

İspanyol hükümetinde Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Sekreteri Cristina Gallach'ın görüştüğü Fas'ın Madrid Büyükelçisi Karima Benyaich'e, "İspanya, tüm ortaklarından ülkenin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı göstermesini bekliyor" mesajını iletti. Fas Başbakanı'nın Ceuta ve Melilla ile ilgili sözlerine açıklık getirilmesi istendi.

Batı Sahra'dan sonra Melilla ve Ceuta gerginliği

ABD Başkanı Donald Trump'ın 10 Aralık'ta "Fas'ın Batı Sahra üzerinde hakimiyetini tanıdığı" açıklamasının ardından, normal şartlarda 17 Aralık'ta yapılması öngörülen İspanya-Fas hükümetler arası zirve şubat ayına ertelenmişti.

İspanyol hükümeti, zirvenin ertelenmesine gerekçe olarak COVID-19 salgını göstermişti. İspanyol basını ise Fas ile planlanan zirvenin ertelenmesinin arkasında Trump'ın Batı Sahra ile ilgili sözlerinin olabileceğini iddia etmişti.

Kuzey Afrika'da İspanya ve Fas arasındaki iki sınır kenti olan Melilla 1497'den, Ceuta da 1580'den beri İspanyol toprağı. İspanya anayasasına göre ikisi de özerk il statüsünde bulunuyor.