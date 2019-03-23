0553 313 94 23

Kuzenini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde mahalle kahvesinde tartıştığı kuzenini bıçaklayarak öldüren Doğan Macit isimli zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

23 Mart 2019 Cumartesi 18:47
Kuzenini bıçakla öldüren zanlı tutuklandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, tartıştığı kuzeni Metin Macit'i (18) kalbinden bıçaklayarak öldüren Doğan Macit (20), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Dün akşam Kurtalan ilçesindeki Yenidoğan Çarşısı'ndaki kahvede Metin Macit ile kuzeni Doğan Macit arasında çıkan kavga, ölümle sonuçlandı. Doğan Macit, kavga sırasında kuzeni Metin Macit'i kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Olay yerine gelen ambulansla önce Kurtalan Devlet Hastanesi'ne götürülen Metin Macit, durumunun ağırlaşması üzerine Siirt Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastanede tüm müdahaleye rağmen Macit, kurtarılamadı.

Siirt Devlet Hastanesi’nden yakınlarınca cenazesi alınan Metin Macit, dün gece saatlerinde toprağa verilirken, Doğan Macit ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kurtalan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgu işlemlerinin ardından Doğan Macit, bu sabah çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 18:47
  1. Siirt
  2. Kurtalan ilçesi
  3. cinayet
  4. kuzenini öldürdü
  5. Doğan Macit
  6. Metin Macit
  7. tutuklama

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Varank: "Yenilikçi girişimcilerin çoğalmasını istiyoruz"
    1. Bakan Varank: "Yenilikçi..
    2. Rus savaş gemisi boğazdan geçti
    3. 'İBB Beyaz Masa Mobil Uygulaması'..
    4. Yerinden kopan römork faciaya neden..
    5. Ceylan, “Türkiye, AK Parti ile değişim..
    6. Kamyonetin karıştığı kazada, kasadaki..
    7. HDP'li Gülistan Koçyiğit gizli..
    8. Belgrad Ormanı'nda erkek cesedi bulundu
    9. "Marmaris'ten önemli şampiyonlar..
    10. "17 yılda yaptıklarımız..
    11. Fatih Erbakan’dan ABD’nin “Golan..
    12. İlkokul öğrencileri 'Türkiye çöl..
    13. İYİ Parti Yomra Belediye Başkan adayı..
    14. Şırnak'ta PKK/KCK operasyonu! 7 gözaltı
    15. Yerinden çıkan römork ağaca çarptı
    16. Uludağ Ekonomi Zirvesi
    17. Yoğurt suyunun inanılmaz faydaları
    18. "Yenilikçi girişimlerin hızla..
    19. Cezayir’de hukukçular sokağa döküldü
    20. TFF 2. Lig: Manisa BBSK: 4- Darıca..
    21. Kuzenini bıçakla öldüren zanlı..
    22. Gazze'ye hava saldırısı: 3 yaralı
    23. GAÜ’den çifte şampiyonluk
    24. Suya kapıldığı düşünülen bekçiyi arama..
    25. Tatvan’da 9 bin paket kaçak sigara ele..
    26. Hanımeli çiçeği nasıl yetiştirilir?
    27. "Şehitler bizim onurumuz ve..
    28. Sarıçay'da sular çekildi, tekneler..
    29. Diyarbakır'da toprağa gömülü..
    30. Londra'da yeni referandum yürüyüşü
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    Erdoğan açıklamıştı, 18 yıl sonra geri döndü! Çok önemli görev
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    TÜBİTAK üretti! Atıldığı yerde canlı bırakmıyor
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Başkan Erdoğan'dan Trump'a rest! 'Asla izin vermeyiz'
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Rahatsız oldular! "Minareler yasaklansın"
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...
    Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Devlet memurlarına...

    Günün Karikatürü

    23 Mart 2019
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    18 HAVELSAN mühendisi hakkında gözaltı kararı
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok
    Yunanistan ve İsrail'e cevap! Radar kurmalarına gerek yok