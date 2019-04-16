Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı
Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi'nde, evin bahçesindeki 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen ineği, itfaiye halatla çekerek kurtardı.16 Nisan 2019 Salı 18:56
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, evin bahçesindeki 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen ineği, itfaiye halatla bağlayıp yukarı çekerek kurtardı.
Olay, öğle saatlerinde, Gölcük Yazlık Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Ekiz'in evinin bahçesinde bulunan 3 metre derinliğindeki kuyuya inek düştü. İneğin, içerisinde bir miktar suyun bulunduğu kuyuya düştüğünü gören İsmail Ekiz, itfaiyeden yardım istedi. Bir itfaiye eri merdivenle kuyuya inerek ineğe halatları bağladı. İnek, iş makinesi ile yukarı çekilerek kuyudan çıkarıldı.
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