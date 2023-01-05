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Yerel Kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunu kurtarma çalışmaları 5 saattir sürüyor
Yerel

Kuyuya düşen baba ve 2 yaşındaki oğlunu kurtarma çalışmaları 5 saattir sürüyor

Manisa’nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ile oğlunu kurtarma çalışmaları 5 saattir aralıksız devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2023-01-05 23:28:00 - 2023-01-05 23:42:34

Manisa’nın Salihli ilçesinde kuyuya düşen baba ile oğlunu kurtarma çalışmaları 5 saattir aralıksız devam ediyor.

Manisa'nın Salihli ilçesine bağlı Barış Mahallesi'ndeki Gülnar Sitesi'nde yaşayan Aytuğ Demir'in (35) 2 yaşındaki oğlu Batu Demir, site yakınlarında bulunan 50 metre derinliğinde olduğu tahmin edilen artezyen kuyusuna düştü. Oğlunu kurtarmak isteyen baba Demir, kuyuya girerek çocuğunu kurtarmaya çalıştı.

Ekipler sevk edildi

Yakınlarının ihbarı üzerine kuyuda mahsur kalan baba ve oğlunu kurtarmak için bölgeye çok sayıda polis, sağlık, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
Yaklaşık 5 saattir devam eden kurtarma çalışmasında iş makinaları tarafından kuyuya paralel 15 metre derinliğinde bir çukur kazıldı. Öte yandan kuyuya sürekli olarak hortumlarla oksijen veriliyor.

Anne gözyaşları içinde çalışmaları izliyor

Baba Aytuğ Demir'in ayakkabıları ile oğlu Batu'nun kuyunun kenarındaki bisikleti görüldü. Anne Yağmur Demir’de kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde takip ediyor.

Yaşanan olayla ilgili olarak Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı.

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