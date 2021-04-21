  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kuyumcuyu dolandıran zanlı serbest bırakıldı
Yerel

Kuyumcuyu dolandıran zanlı serbest bırakıldı

Kuyumcuyu sahte banka dekontuyla dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-04-21 16:15:00 -
Kuyumcuyu dolandıran zanlı serbest bırakıldı

Kartal'da bir kuyumcuyu hazırladığı sahte banka dekontuyla dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, 15 Mart'ta Cevizli Mahallesi'nde bulunan bir kuyumcuya gelen kişi, dükkan sahibine bilezik alacağını, ücretini banka hesabından EFT yapacağını söyledi.

Şüpheli, cep telefonundan önceden hazırladığı 9 bin 960 lira tutarındaki sahte EFT ödeme dekontunu gösterip bileziği alarak iş yerinden ayrıldı.

Hesabına para gelmeyen iş yeri sahibi bir süre sonra dolandırıldığını anlayıp durumu polise bildirdi.

Şikayet üzerine güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit edip yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin farklı tarihlerde güveni kötüye kullanarak 57 bin 563 lira, dolandırıcılıkla da 20 gram bilezik elde ettiği belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı
Medya

EDHO’da şok ayrılık! Ortalık karıştı

ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 191. son bölümüyle ekrana geldi. EDHO son bölümde Tipi, Macit'i boğarak öldürdü. Final ..
Bir coin asırlık devleri solladı
Ekonomi

Bir coin asırlık devleri solladı

Espriyle hayat bulan kripto para birimi Dogecoin dünya devlerinin arasına girdi. 50 milyar doları bulan Dogecoin'in değeri Ford Motor Co. ve..
Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım
Sağlık

Abdurrahman Dilipak: Covid'i hafife almıyorum ama aşı olmayacağım

Yeni Akit Youtube kanalına konuşan Gazeteci Abdurrahman Dilipak, koronavirüs aşısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay