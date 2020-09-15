Kuyumcuya sahte altın satmak isterken yakalandılar

Ekipler, Karabük merkez ve Yenice ilçesinde gerçekleşen sahte altın satılması olayıyla ilgili çalışma başlattı. Geniş çaplı yapılan araştırmada olayın şüphelilerinden Ş.D. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Alınan ifade doğrultusunda şüpheli ile birlikte hareket ettiği tespit edilen M.A. ve G.T. isimli şahıslar Ankara ilinin Kızılcahamam ilçesinde yakalandı. Şahısların aracında yapılan aramada toplamda 33 bin 100 TL ve sahte olduğu değerlendirilen 19 adet altın bilezik ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek adliyeye sevk edilen 3 şüpheli savcılıkta ifadelerinden sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.