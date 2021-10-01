Kuyumculukta yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, yetki belgesi için de ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu yetki belgesine sahip olabilmesi için tam teşekküllü bir tüccar olunması gerekiyor. Çelik kasadan, vitrinden tutun, alarm ve sigortalar gibi birçok şart aranacak. En önemli şartlardan bir tanesi de bu işi yapan esnafın mutlaka bir ustalık belgesi olması gerekiyor" dedi.

"Dolandırıcılık ve kalpazanlığın önüne geçilmiş olacak"

Sistemle kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, meslekte nitelikli insan kaynağının artırılması hedefleniyor. Memiş konuyla ilgili şunları söyledi: "Hizmet kalitesi artacak, haksız rekabetin önüne geçilmiş olacak, dolandırıcılık ve kalpazanlığın bir şekilde önüne geçilmiş olacak. Sektör bütünüyle tamamen bakanlık tarafından kontrol alınmış olacak."

Kuyum yetki belgesi için son başvuru 31 Aralık'ta

Kuyumculara yetki belgesi zorunluluğu, tüketicilere de kolaylık sağlayacak. Memiş, "Aslında tüketiciler açısından çok önemli. Artık tüketiciler müessesenin bir bakanlık tarafından denetleniyor olmasıyla gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Türkiye'deki kuyumculuk sektörü için hem de tüketicileri koruyan tüketicileri daha çok dinleyen bir süreç olmuş oldu" diye konuştu. Kuyum yetki belgesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.