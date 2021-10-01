  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

‘Altın ne zaman alınır?’ diye soranlar dikkat! Şok detayı uzman isim verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Oğuzhan Asiltürk için taziye mesajı

Koronavirüste ezber bozan keşif! Onları etkilemiyor

Altın uyarısı olay olan Ramazan Kurtoğlu 'Oyun var' dedi ve yeni uyarıyı yaptı! Yatırım için orayı işaret etti

AK Partili isim 'Oldukça iyi bir oran' diyerek son anket sonuçlarını açıkladı

Son bir ayda 4 füze denediler! Tüm dünyanın gözü o ülkenin yapacaklarında…

‘Parlamenter’ diye tutturan zillet çözümsüzlük peşinde

İran'ı şoke eden kare: Gece saatlerinde yapıldı! Azerbaycan ve Türkiye...

İşte Erdoğan'ın "Beni ciddi manada rahatsız ediyor" dediği isim hakkında bomba detay!

Türkiye karşıtı cepheye o ülke de katıldı
Ekonomi Kuyumculukta yeni dönem: Artık zorunlu olacak
Ekonomi

Kuyumculukta yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. Artık sadece yetki belgesi olan işletmeler kuyum ticareti yapabilecek. Bu sayede dolandırıcılık ve kalpazanlığın önüne geçilmiş olacak. Kuyum yetki belgesi için son başvuru 31 Aralık'ta

Yeniakit Publisher
2021-10-01 15:12:00 -
Kuyumculukta yeni dönem: Artık zorunlu olacak

Kuyumculuk sektöründe yeni dönem başlıyor. Ticaret Bakanlığı'nın yeni düzenlemesiyle, yetki belgesi için de ustalık belgesi sahibi olma şartı aranacak. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Bu yetki belgesine sahip olabilmesi için tam teşekküllü bir tüccar olunması gerekiyor. Çelik kasadan, vitrinden tutun, alarm ve sigortalar gibi birçok şart aranacak. En önemli şartlardan bir tanesi de bu işi yapan esnafın mutlaka bir ustalık belgesi olması gerekiyor" dedi.

"Dolandırıcılık ve kalpazanlığın önüne geçilmiş olacak"

Sistemle kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılması, meslekte nitelikli insan kaynağının artırılması hedefleniyor. Memiş konuyla ilgili şunları söyledi: "Hizmet kalitesi artacak, haksız rekabetin önüne geçilmiş olacak, dolandırıcılık ve kalpazanlığın bir şekilde önüne geçilmiş olacak. Sektör bütünüyle tamamen bakanlık tarafından kontrol alınmış olacak."

Kuyum yetki belgesi için son başvuru 31 Aralık'ta

Kuyumculara yetki belgesi zorunluluğu, tüketicilere de kolaylık sağlayacak. Memiş, "Aslında tüketiciler açısından çok önemli. Artık tüketiciler müessesenin bir bakanlık tarafından denetleniyor olmasıyla gönül rahatlığıyla alışveriş yapacak. Türkiye'deki kuyumculuk sektörü için hem de tüketicileri koruyan tüketicileri daha çok dinleyen bir süreç olmuş oldu" diye konuştu. Kuyum yetki belgesi için son başvuru tarihi 31 Aralık 2021.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay