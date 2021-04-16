Kuyumculuk sektöründe yeni dönem

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yönetmelikle kuyum sektöründe yeni bir dönemin başladığını belirtti. Pekcan, kuyum ticaretinin yetki belgeli tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılacağına işaret etti. Pekcan, “Yetki belgelerinin 31 Aralık 2021’e kadar alınması gerekiyor” dedi. Yetki belgelerinin Ticaret Bakanlığı il müdürlüklerince verileceğini ifade eden Pekcan, kuyum ticaretinin belirli nitelikleri haiz olan tacirler ile esnaf ve sanatkârlar tarafından yapılmasına önemsediklerini vurguladı. “Attığımız adımlarla kuyum ticaretinin güvenli bir ortamda yapılmasını, bu meslekte nitelikli insan kaynağı oluşturulmasını, işletmelerde hizmet kalitesi ile tüketici memnuniyetinin arttırılmasını amaçlıyoruz” şeklinde konuştu. Yönetmelik sonrası kuyum niteliği taşımayan demo/imitasyon ürünlerin kuyum işletmelerinde bulundurulamayacağını ve bu ürünlerin satışının yapılamayacağına işaret eden Pekcan, böylelikle tüketicide yanlış algı oluşturulmasının önüne geçileceğini dile getirdi.