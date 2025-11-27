  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Sağlıkta başarı hikayesi yazacağız

Dünyanın en güçlü kadını erkek çıktı! Ünvanı geri alınıp diskalifiye edildi

Siyonistler şokta! Filistinli hackerlar İsraillilere Ebu Ubeyde'nin sesini dinletti!

27 Kasım 2025: Günün Âyet ve Hadisi

Bakan Tunç’tan önemli açıklamalar! Kovid düzenlemesi bir af değildir

20 şehidin isimlerini paylaşan askerlerin ordu evlerine girişleri yasaklandı! Türk askeri Ukrayna’ya gidecek mi? MSB açıkladı

Fenerbahçe – Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Bakan Tunç'tan flaş açıklamalar! Demirtaş tahliye mi olacak? Fatih Altaylı sorusuna flaş cevap

Neymiş efendim ‘tarımda mahvolmuşuz’ Rakamlar Yalanları Çürütüyor! 7 üründe dünya lideriyiz

Bakan Bayraktar: "Her yıl 8-9 bin megavat yeni santral yapmamız lazım” Enerjide hedef büyük
Gündem Kuyumcuların kavgasında kafasına sopalarla vurulan kişi öldü
Gündem

Kuyumcuların kavgasında kafasına sopalarla vurulan kişi öldü

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Kuyumcuların kavgasında kafasına sopalarla vurulan kişi öldü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yeni Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş etti. Kavgada, Şirin D (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Şirin D'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23