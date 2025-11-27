Kuyumcuların kavgasında kafasına sopalarla vurulan kişi öldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki kuyumcu arasında çıkan sopalı kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralanırken hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yeni Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nda iki kuyumcu arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma yakınlarının karışmasıyla sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri, tarafları ayırmak için silahla havaya ateş etti. Kavgada, Şirin D (35), Diyar A. (25) ve Abdurrahman A. (51) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan ve durumu ağır olan Şirin D'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.