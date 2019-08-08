0553 313 94 23

Kuyumculardan sahte altın uyarısı: "Biz bile ayırt etmekte zorlanıyoruz"

Siirt’te kuyumcular, internet üzerinden altın alırken satıcıların akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşların altın alırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

08 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
Kuyumculardan sahte altın uyarısı: "Biz bile ayırt etmekte zorlanıyoruz"

Siirt’te kuyumcular, internet üzerinden altın alırken satıcıların akıl almaz yöntemlere başvurduğunu belirterek, vatandaşların altın alırken dikkatli olmaları uyarısında bulundu.


Siirt’te yaklaşık 25 yıldır kuyumculuk yapan Cahit Özçelebi, vatandaşları internet üzerinden alınan sahte altına karşı uyardı. Son zamanlarda internet üzerinden yapılan altın alışverişlerinde altınların sahte çıktığını gördüklerini belirten Özçelebi, internet üzerinden düşük fiyata satılan takılara rağbet edildiğini dile getirdi. Özçelebi, 420 lira olan çeyrek altın fiyatının 50 liraya bile internette bulunmasının, hem düğün sahiplerini hem de kuyumcu esnafını mağdur ettiğini belirtti. Özçelebi, “Tüm vatandaşlarımızı internet üzerinden alışveriş yaptıkları zaman sahte altın olayına dikkat etmeleri konusunda uyarmak istiyorum. Tanımadıkları yerlerden tanımadıkları kuyumculardan altın almasınlar. Özellikle internet üzerinden alınan altınlarda son zamanlarda sıklıkla sahte altın piyasaya sürüldüğünü gördük. Alışverişlerini tanıdık kuyumculardan yapsınlar. İnternet üzerinde yapılan alışverişlerde sonuçta tanımadığı bir yerdir, tanımadığı bir sitedir. O altın geldiği zaman acaba içinden ne çıkacak altının değeri nedir, 22 ayar üzerinden alınan altın 14 ayar çıkıyor. 14 olarak alınan altın 8 ayar çıkıyor. İcabında bakıyorsunuz sahte bile çıkıyor. Son zamanlarda altının yükselişi ile beraber sahtecilikte arttı. Onun için vatandaşlarımızı uyarıyorum. İnternet üzerinden kesinlikle altın almasınlar güvendikleri kuyumculardan veya bankalarımızdan altın alabilirler” dedi.



“Altının sahte olup olmadığını bize bile ayırt etmekte zorlanıyoruz”


Kuyumcu Gökçen Işık, altın bozmaya gelen vatandaşların hurda altınının, sahte altın olup olmadığını anlamak için altını ayar suyu ve mihenk taşına sürmedikleri sürece kendilerinin bile sahte altını gerçeğinden ayırt edemediklerini söyledi. Işık, “Altın sahtekarlarına gün doğdu bizim orijinal olarak sattığımız çeyrek altın 420 lira ama görüyoruz ki bazı internet sitelerinde 50 liraya çeyrekler satılıyor ve bunlar tamamıyla sahte ama orijinali ile bire bir aynı ve bu alınan çeyrekler düğün takıları olarak damat ve geline takılıyor ve bunlar daha sonra bize geliyor. Bizde sahte olduğunu söylediğimizde müşterilerimiz çok şaşırıyor” diye konuştu.


Emre Mumay adlı kuyumcu ise, “İnternet üzerinden alınan altınlar genelde sahte veya ayarı düşük çıkıyor. Mesela 22 ayar olarak almak istediğiniz altını size 14 ayar olarak satabiliyorlar. Veya 14 ayar olarak aldığınız ürünü sizlere 8 ayar olarak satabiliyorlar. Dikkatli olmanız uyarıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmasını istemiyoruz” şeklinde konuştu.


Müşteri Serkan Turhan ise, altınları tanıdıklardan aldıklarını söyledi. Turhan, “Piyasada çok sahte altın satanlar var. Ve özellikle internet sitelerinde çok satılıyor. Bu yüzden burayı tercih ediyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ağustos 2019 Perşembe 13:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik etti
    1. Başkan Işık, Dünya Şampiyonu’nu tebrik..
    2. Kabe yeni örtüsüyle arife günü buluşacak
    3. Pakistan-Hindistan arası tren..
    4. Bakan Akar, Erenköy Direnişi’nin..
    5. Kıvanç Tekstil ve Hintli Reliance'tan..
    6. STMF Afiş Tasarımı Yarışmasında İlk..
    7. Rusya’da füze motoru ünitesinin testi..
    8. Eski Başbakan Navaz Şerif’in kızına..
    9. Beşiktaş'ta flaş ayrılık! Kulüp..
    10. Bahçeli'den önemli açıklamalar
    11. Ziynet Sali, 30 Ağustosta Gelilbolu’da..
    12. Yaz Kur’an Kursları final programı
    13. Beş futbol sahası büyüklüğündeki yeni..
    14. Yücel İldiz: “Çok önemli mevkilerde 3..
    15. Salah'a yönelik ırkçı paylaşıma..
    16. Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı..
    17. Beyşehir Gölü kıyı şeridinde düzenleme..
    18. Edenred'den şirketlere özel kurumsal..
    19. Borsa ilk yarıda yükseldi
    20. Tekstil sektörünü dönüştürecek karar
    21. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    22. Sağlık Bakanı Koca, AA Editör..
    23. Hekimoğlu Trabzon FK, Mustafa Alper..
    24. Bitlis’in düşman işgalinden..
    25. Ankara Büyükşehir Belediyesinin..
    26. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    27. Jennifer Lopez'e Antalyaspor forması
    28. Kastamonu polisinden broşürlü..
    29. Rektör Prof. Dr. Kazım Uysal:..
    30. Rusya'da patlama! Ölü ve yaralılar var
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Anket şirketinden bomba Davutoğlu ve Babacan açıklaması: Sahadaki yansıması...
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    Mesele Kaz Dağları değil, emlak rantı
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    CHP'de bir torpil skandalı daha!
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'tan flaş açıklama: Onları koruyalım diye bize 900 milyon dolar ödediler
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!
    Trump'ın imzası sonrası Bolton'dan tehdit gibi açıklama!

    Günün Karikatürü

    08 Agustos 2019
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Başkan Erdoğan imzayı attı... Türkiye’nin 20 yıllık rüyası!
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru
    Meclis toplantısında hareketli anlar! CHP’li Yavaş’ın “Bütçe fazla verdi” açıklamasına terleten soru