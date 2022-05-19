Kuyumcular bugün açık mı? 19 Mayıs’ta kuyumcular çalışıyor mu, açık mı?

19 Mayıs’ın resmi tatil olması nedeniyle birçok kurum ve kuruluş bugün kapalı olacak. Peki, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında kuyumcular açık mı? İşte merak edilen sorunun cevabı ve kuyumcuların çalışma saatleri…

Kuyumcular bugün açık mı?

Kuyumcuların çalışma saatleri bulundukları il ve ilçe kuyumcular odası tarafından belirleniyor. Kuyumcular sabahları saat 09:00’dan 19:00’a kadar hizmet veriyor. Kuyumcular; Ramazan Bayramı (Şeker Bayramı) ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda kapalı olurken tercihen arefe günleri, 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos ve 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde hizmet veriyor.