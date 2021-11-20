Kuyumcular açıkladı: 'Altının gram fiyatının 700 lirayı göreceğini tahmin ediyoruz'

Son 2 aydır doların artmasıyla birlikte piyasaların güvenli limanı olarak görülen altın fiyatında ciddi bir yükseliş görülüyor. TL'deki değer kaybı ile birlikte altın fiyatlarında yaşanan büyük artış vatandaşların tercihlerini de değiştirdi.

Kasım ayı başında yaklaşık 550 liradan işlem gören gram altın bugün ise 669,65 liradan işlem görüyor. Doların 11,27 liradan işlem görmeye başlaması, uluslararası spot piyasalarda altının ons fiyatının 1858 dolara yükselmesi altın fiyatlarının zirve yapmasında etkili oldu.

Genel olarak hareketli seyreden altın piyasası yükselişini sürdürürken doların da yükselmesiyle birlikte altın fiyatları yukarı çıkmaya başladı. Yaklaşık 3 gün öncesine göre hızlı artışın gözlendiği altın piyasası kuyumcu esnafında altın alımı noktasında hareketliliğe neden oldu.

Daha da yükseleceğini düşünenler altın almak için gelirken, artan fiyatlardan faydalanmak isteyenler de satış için kuyumcuların yolunu tutuyor.

Kuyumcular, ihtiyacı olan vatandaşların altın bozdurduğunu ancak genel eğilimin fiyatlar yükselmeye devam edecek diye beklemekten yana olduğunu bildiriyor.

Altın fiyatlarındaki artış düğün yapacak olan vatandaşları kara kara düşündürürken, kuyumcular artan fiyatlar dolasıyla sadece alım olduğunu ve satışların son günlerde durma noktasına geldiğine dikkat çekiyor.

İhtiyacı olan vatandaşların altın satmaya geldiğini ancak çoğunluğun fiyatlar daha da yükselecek diye beklemeyi tercih ettiğini bildiren kuyumcular, altındaki yükselişin devam edeceğini tahmin ediyor.

Kuyumcular altına yatırım yapanların zarar etmediklerini belirterek, altının her zaman için değerli ve yatırımcısına kazandırdığını belirtiyor.

Altın fiyatındaki bu yükselişi beklediklerini belirten kuyumcu Burak Babaoğlu, ekim ayından itibaren altının ilerleyen günlerde daha da yükselmesini tahmin ettiklerini ve vatandaşlara altınlarını bozdurmamaları konusunda uyarıda bulunduklarını hatırlattı.

“Altının gram fiyatının 700 lirayı göreceğini tahmin ediyoruz”

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde de yükselmesini beklediklerini ifade eden Babaoğlu, “Altının bu kadar yükseleceğini daha önce öngörüyorduk. Vatandaşın altın alması konusunda her zaman çağrıda bulunuyorduk. Dünyadaki gelişmelerden, doların ülkemizde yükselmesinden kaynaklı altın fiyatı 20 günde yaklaşık 130 lira yükseldi. Doların daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Buna bağlı olarak da altının gram fiyatının 700 lirayı göreceğini tahmin ediyoruz. Altın fiyatının yükselmesi işlerimizde biraz durgunluğa neden oluyor. Piyasa ve altın fiyatı oturduktan sonra mutlaka işlerimiz açılacaktır. Beklentilerimiz işlerimizin daha iyi olması yönünde. Şu anda çoğunlukta vatandaş altınını satıyor. Düğünü, nişanı olanlar da altın alımı yapıyorlar. 20 gündür piyasada bir çalkantı vardı. Herkes bekleme halindeydi. Faiz kararından sonra fiyatların oturmasıyla işlerin düzeleceğini düşünüyorum. Şu anda altın alan da satan da var. İhtiyacı olan altın satıyor, ihtiyacı olan da alıyor. Altın 650 liraya çıktığında satışlar daha fazlaydı.” dedi.

“Altın satan çok ama alan yok”

Altındaki hızlı artışın bir süre daha devam etmesinin öngörüldüğünü ifade eden İbrahim Kocaardıç ise, “Altın bir ay öncesine kadar yaklaşık 525-530 civarında iken bugün yaklaşık 670 liraya kadar yükseldi. Altın fiyatının 700-720 liraya kadar yükseleceğini düşünüyoruz. Belki ondan sonra biraz kendini bırakabilir. Altının yükselmesinde maalesef dünyadaki ekonomik krizin etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum bizim ülkemize de yansıyor. Faizlerin düşmesi, doların yükselmesi aynı zamanda ons fiyatının artması altın fiyatını yükseltti. Satışlarımız tabi ki düşük. Çünkü eğer insanlar mecbur değilse altın almıyor. Ama alışlarda bir artış var. Vatandaş tedirgin ve altınını satmamaktadır. Vatandaş altın daha da yükselecek beklentisini içerisindedir. Vatandaş altınını çok da satmak istemiyor. Boşta parası olan varsa da altın alıyor. Çünkü altının yükseleceğini bekliyor. Ama satışlarımız bayağı bir durgun. Altın fiyatı geri düşer diye altınını satanlar var. Daha sonra tekrar altın düştüğünde almayı düşünenler var.” ifadelerini kullandı.

“Halkın altın alım ve satımı konusunda kafası karışık”

Yıl sonuna kadar altın fiyatlarında artışın devam edeceğini tahmin ettiklerini belirten Mert Arıcı ise şunları söyledi:

“Altın fiyatının yükselmesinin bizim açımızdan hem iyi hem de kötü yönü var. Elimizdeki ürünler değerleniyor ama müşteriye satmadıktan sonra bir faydası yok. Halkın altın alım ve satımı konusunda kafası karışık, altın alım ve satımı arasında karamsar kalıyor. ‘Altın alsam düşer, elimdeki altını satsam daha da yükselir ve zarar ederim’ endişesiyle vatandaşın kafası karışık. Şu anda ne altın alan var ne satan var. Herkes bir bekleme içerisinde. Yılbaşından sonrayı bekleyen çok. Her şey 2022 ayının ocak ayında belli olur diye gözüküyor ama şu anda bir tahminde bulunamıyorum. Altın son iki haftadır yükseliyor. Altın 600 lirayı geçecek tahmin etmiştik ama bu kadar yükseleceğini tahmin edememiştik. Bundan sonrasını biz bile bilemiyoruz. Bizim için önemli olan altın fiyatının düşmesidir. Çünkü vatandaşın alışveriş yapması lazım ki biz de kazanalım. Şu anda altın fiyatı çok yüksek olduğu için kimse cesaret edip alamıyor. Bundan 2 ay öncesine kadar yatırım yapan çoktu. Çünkü fiyatlar hemen hemen sabitti. Şu an çok dengesiz olduğundan dolayı vatandaş ne olacağını bilmiyor. O yüzden kimse güvenip de altın alamıyor. Aynı şekilde satamıyor. Yastık altında birikim yapan çok ama yastık altındaki altınları kimse çıkarmaya cesaret edemiyor.”

“Altın her zaman değerlidir”

Yatırımcıların altına yatırım yapmasını tavsiye ettiklerini belirten Hüseyin Keske de, “Çeyrek altın 800 liraydı şu anda bin lirayı geçti. Vatandaşlara altın almalarını tavsiye ederiz. En büyük yatırım aracı altındır ve vatandaşın en büyük yatırım olan altına yatırım yapmalıdır. Çünkü altın her zaman değerlidir. Altının bu seviyeye geleceğini tahmin ediyorduk. Daha önce altının gram fiyatının 630 lira olarak bekliyorduk. Şu anda altın 665 liraya yükseldi. Altın fiyatında düşüşün de zor olacağı gibi gözüküyor. Hatta 700 lira kadar bir yükseliş de olabilir.” şeklinde konuştu. (İLKHA)