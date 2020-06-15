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Aktüel

Kuyumcudan yüzük çalan şahıs taşa takılıp düşünce yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kuyumcuya girerek yüzük çalmaya çalışan şahıs, kaçtığı esnada ayağı taşa takılıp düşünce yakalandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 18:15:24 -
Kuyumcudan yüzük çalan şahıs taşa takılıp düşünce yakalandı

İzmir’in Bornova ilçesinde bir kuyumcuya girerek yüzük çalmaya çalışan şahıs, kaçtığı esnada ayağı taşa takılıp düşünce yakalandı.


Edinilen bilgiye göre olay öğle saatlerinde Mustafa Kemal Caddesi’nde bulunan bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre O.İ. (27) isimli şahıs kuyumcuya girerek tek taş yüzüklere bakmak istediğini söyledi. Kuyumcuda çalışan M.A. ise O.İ.’ye göstermek için yüzükleri tezgaha koydu. Çalışanın dalgınlığından faydalanarak 5 tek taş yüzüğü alan şahıs kaçmaya başladı. Çevredeki esnaf ve vatandaşların da dahil olduğu kovalamaca esnasında hırsızlık şüphelisi yoldaki taşa takılıp yere düştü. O.İ. isimli şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.


O.İ.’nin çalma teşebbüsünde bulunduğu yüzükler, kuyumcuya teslim edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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