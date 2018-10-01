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Kuyumcudan para çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Bartın’da müşteri kılığında girdiği kuyumcunun tezgahında bulunan parayı çalan zanlı kıskıvrak yakalandı.

01 Ekim 2018 Pazartesi 18:03
Kuyumcudan para çalan hırsız kıskıvrak yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Bartın kent merkezinde meydana gelen olayda, kuyumcuya müşteri gibi giren M.G. isimli şahıs, bu sırada kuyumcuda para bozdurmak için bulunan başka bir müşterinin tezgahın üzerinde bıraktığı parayı alarak hızla uzaklaştı. Müşterinin parayı bulamaması üzerine durum Emniyet Müdürlüğüne bildirildi.

Kuyumcudaki güvenlik kamerasını Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, parayı çalan zanlıyı Yalı mevkiinde gözaltına aldı. Zanlının yapılan üst aramasında çaldığı 100 Avro üzerinde yakalandı. Çalınan para sahibine teslim edilirken, emniyette sorgulanan M.G. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 01 Ekim 2018 Pazartesi 18:03
  1. Bartın
  2. kuyumcu
  3. hırsızlık

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