Kuyumcudan altın alacaklar dikkat! Merkez Bankası duyurdu, bu sabah itibariyle resmen başladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası menkul kıymet tesisine ilişkin uygulama talimatında yeni bir uygulamaya gitti. Yeni düzenleme ile yüksek limitli kredi kartında nakit avans ve kuyum harcamaları menkul kıymet kapsamına alındı. Söz konusu değişiklikler 1 Nisan 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Yüzde 30 menkul kıymet tesisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir miktarın üstünde olanlar için bireysel kredi kartlarıyla nakit çekimi ve kuyum harcamalarının kredi türüne göre yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına karar verilmiştir.

Yüzde 3'ün üzerinde kalan kredi tutarı kadar

Kredi türünün menkul kıymet tesisine tabi olan ticari nitelikle krediler için getirilen kredi büyümesine göre diğer ticari nitelikli krediler ile tüketici kredilerinin dahil edilmiş olduğu belirlenen kredi türleri bazında ayrı ayrı olarak bir önceki hesaplama tarihine göre oranları yüzde 3'ün üzerinde kalan kredi tutarları kadar menkul kıymetin bir sene boyunca bloke olarak tesis edilmesi kararı alınmıştır."

Fiziki altını da kapsayacak

TCMB kararı ile ilgili uygulamalar 26 Mayıs hesaplama tarihinde 28 Nisan hesaplama tarihine göre hesaplanan büyüme oranından itibaren geçerli olacak. TCMB’den yapılan açıklamada ayrıca bankalara verilen TL dönüşüm hedefinin hesaplanmasında pay kısmına fiziki altın karşılığı açılan hesaplar da dahil edileceği duyuruldu. TCMB dönüşüm oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamasında 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olmayan ancak fiziki altın karşılığı açılan dönüşüm hesaplarının da pay kısmına dahil edilmesine, payda kısmında ise TCMB tarafından yayımlanan Tebliğler kapsamında dönüşümü yapılabilecek 31 Mart 2023 tarihi itibarıyla mevcut olan ABD doları, euro, sterlin altın cinsinden yabancı para mevduat/katılım fonu hesabı bakiyelerinin dikkate alınmasına karar verildi.

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