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Yerel Kuyumcuda hırsızlık anı! Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar
Yerel

Kuyumcuda hırsızlık anı! Saniyeler içinde tezgahı boşalttılar

Beylikdüzü’nden araba çalan 2 hırsız Pendik’te girdikleri kuyumcuyu saniyeler içerisinde soydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-08-17 16:44:00 - 2022-08-17 19:05:59

Beylikdüzü’nden araba çalan 2 hırsız Pendik’te girdikleri kuyumcuyu saniyeler içerisinde soydu. Tezgahtaki binlerce liralık altını torbalara doldurup kaçan iki hırsız Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık anları iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Beylikdüzü’nde ikamet eden Muhammet E.K. aracını 4 Ağustos günü park ettiği yerde bulamayınca hemen durumu polise bildirdi. Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda aracın Pendik’te bir kuyumcu soygununa karıştığı tespit edildi. İddiaya göre 2 hırsız 10 Ağustos günü Ayhan Y.’nin sahibi olduğu kuyumcuya girip binlerce liralık altınları yanlarında getirdikleri torbalara doldurup kayıplara karıştı.

2 hırsız yakalandı 

Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda 27 suç kaydı bulunan şüpheli Yusuf D. (21) ve arkadaşı 16 suç kaydı bulunan Ömer T. (28) tespit edildi. 2 hırsız Bağcılar ve Esenyurt’ta saklandıkları adreste gözaltına alındı. Hırsızlar Gayrettepe’deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Yorumlar

hacı

Allahın şeriatı olmadıkça bu böyle devam edip gider. Yani kimse hırsızlık bitecek diye beklemesin.

yaşamak güzel

ya 1500 suç kaydı olmadımı hırsız denmez bu ülkede
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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