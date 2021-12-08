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Yerel Kuyumcu atölyesini soymaya kalkanlar tutuklandı
Yerel

Kuyumcu atölyesini soymaya kalkanlar tutuklandı

İstanbul’un Fatih ilçesinde kuyumcu atölyesinden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-08 13:42:00 -
Kuyumcu atölyesini soymaya kalkanlar tutuklandı

Fatih'te kuyumcu atölyesinden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Emin Sinan Mahallesi Taşdirek Çeşmesi Sokak'taki iş hanında atölyesi bulunan kuyumcu C.B.'nin, iş yerinden 40 gram saf altın, 2 yarım altın, 13 çeyrek altın, pırlanta yüzükler, altından yapılma köstekli saat ile 375 bin liranın çalındığı ihbarında bulunması üzerine inceleme başlattı.

Yapılan incelemede, iki zanlının bir otomobille iş hanının önüne geldiği ve apartman boşluğundan atölyeye girdiği tespit edildi. Şüphelilerin, daha sonra çaldıkları eşyaları otomobile yükleyerek kaçtıkları anlar da güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olayı gerçekleştirenlerin Fuat T. (20) ve Doğan S. (34) olduğunu belirleyen polis, düzenlenen operasyonla iki şüpheliyi gözaltına aldı.

"Hırsızlık", "gasp", "parada sahtecilik" gibi suçlardan çok sayıda kaydı olduğu belirlenen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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