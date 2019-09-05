0553 313 94 23

Kuyucak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97.

05 Eylül 2019 Perşembe 18:20
Kuyucak’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü kutlandı

AYDIN (İHA) – Aydın’ın Kuyucak ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıldönümü çeşitlik etkinliklerle kutlandı.


Kurtuluş Mezarlığı’nda şehit Bahri Uçuş’un kabir ziyaretiyle başlayan program, tüm şehitlerin ruhuna Mevlid-i Şerif okunmasının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda devam etti.


Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Belediye Başkanı Metin Ertürk, AK Parti İlçe Başkanı Ali Güçlü, daire amirleri, muhtarlar ve halkın yoğun katılım sağladığı tören Kuyucak Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı çelenklerinin Atatürk Anıtı’na sunulması ile başladı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kaymakam Yılmaz KurtveBelediye Başkanı Metin Ertürk, halkınkurtuluş gününü kutladı. Protokol ve halkın katılımı ile mehter takımı eşliğinde İnönü Caddesi’nde kortej yürüyüşü yapıldı. Yürüyüş sonrası Cumhuriyet Meydanı’nda halk oyunları gösterileri yapıldı.



Törende konuşan Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “Milletimizi esaretten kurtaran, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün başlattığı Kurtuluş mücadelemizde dönüm noktalardan biri olan,Kuyucak ilçemizin Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 97. Yıldönümünü Kutlamanın Gururunu Yaşıyoruz. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da bozguna uğrayan düşman, arkasına bakmadan kaçarken, 5 Eylül’de Kuyucak’tan kovulmuştur. Ancak giderken de Kuyucakımızı yerle bir edip yakıp yıkmışveacı dolu günlerin yaşanmasına sebep olmuştur. Her bir karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu topraklar, bizim en aziz ve en değerli varlığımızdır. Hiç kimse zerre kadar kuşku ve endişe duymamalıdır ki, Atalarımızın 97 yıl önce gösterdikleri büyük cesaret ve fedakarlığı, bizler de bugün göstermekte bir dakika bile tereddüt etmeyiz” dedi.



“Sevdamızın adı Kuyucak’tır, sevdamızın adı Türkiye’dir”


“Yolumuz Türkiye’mizin yoluna baş koyanların yoludur. Yolumuz asırlarca bu topraklarda atlarını sulayan, yurdumuzu yaşatmak için kahramanca can verenlerin yoludur. Sevdamızın adı Kuyucak’tır, sevdamızın adı Türkiye’dir” diyen Başkan Ertürk, “Huduttan hududa koşarak can verme sırrına erenlerle, tarihin dilinden düşmeyecek bir destan yazanBaşta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizirahmetle gazilerimizi minnetle anıyor,hainlerle mücadele eden kahraman vatan evlatlarımıza silahlı kuvvetlerimize, polisimize yüce Allah’tan güç kuvvet diliyor, tüm hemşerilerimin bu mutlu gününü büyük bir gururla kutluyorum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 18:20
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İngiltere ve İsrail arasında kritik İran görüşmesi!
    1. İngiltere ve İsrail arasında kritik..
    2. Altınordu Belediyesinden okullara özel..
    3. Emniyetten tanıtım filmleri
    4. Ordu’da uyuşturucu operasyonları..
    5. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi..
    6. Kavuncu’dan esnaf turu
    7. Tosya’da trafik komisyonu toplantısı..
    8. Savcı Sayan'dan bomba paylaşım: Bundan..
    9. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    10. Basketbol: 2019 FIBA Dünya Kupası
    11. BM Libya Temsilcisi'nden "krizin..
    12. Avrupa şampiyonundan Başkan Köse’ye..
    13. Özçelik’ten Avrupa şampiyonu Güneri’ye..
    14. Malazgirtli çiftçiler, kooperatif ve..
    15. Feyzioğlu’ndan Atatürk Üniversitesi’ne..
    16. Şanlıurfa'da İYİ Parti'den istifa
    17. Borsa günü yükselişle tamamladı
    18. Milletvekili Kavuncu, muhtarlarla..
    19. Bursa Büyükşehir Belediyespor'da..
    20. Asırlar sonra Kayı Boyu’nun göç yolunu..
    21. Lübnan'dan çağrı: Türkiye'den bir..
    22. Boris Johnson, Pence ve Netanyahu ile..
    23. Kuyucak’ın düşman işgalinden..
    24. ERDEMİR’in yeni yatırımlarının ÇED..
    25. Erciş’te jandarmadan ‘Güven Masası’..
    26. "Ne gerek vardı bunlara diyen..
    27. Araçta sıkışan sürücüyü itfaiye..
    28. Piyasalarda gün sonu
    29. Arap Birliğinden "sığınmacılara..
    30. Yozgat’ta av köpekleri ile kilosu 3..
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Alpay Özalan'dan çok sert sözler: Ortadan kayboldunuz, neredesiniz
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Bomba iddia: İhracı istenen Ahmet Davutoğlu'ndan flaş karar
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Davutoğlu ve Babacan için istifa edecek vekiller belli oldu
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    Eski Bakan Egemen Bağış'a yeni görev!
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'
    Eski CHP'li vekilden çok konuşulacak sözler! 'Ahmet Davutoğlu beni davet etti'