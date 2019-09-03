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Kuyucak Gençlik Merkezi’nde yüzme kursları tamamlandı

Kuyucak Belediyesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği iledüzenlenen yaz kursları kapsamında Yüzme Kursları tamamlandı.

03 Eylül 2019 Salı 09:38
Kuyucak Gençlik Merkezi’nde yüzme kursları tamamlandı

Kuyucak Belediyesi ve İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü işbirliği iledüzenlenen yaz kursları kapsamında Yüzme Kursları tamamlandı. Pamukören Sosyal Tesisleri’ndeki törenin ardından Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri’nde de tören düzenlendi.


Kuyucak Gençlik Merkezi Sosyal Tesisleri Yıl Sonu Gösteri ve Madalya Törenine, Kuyucak Kaymakamı Yılmaz Kurt, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, daire amirleri, veliler ve vatandaşlar katılım sağladı.


Kuyucak Gençlik Merkezi’nde Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, kursa katılan kursiyerlerin yarışmaları ve gösterilerle devam etti. Öğrencilerin 15 metre serbest yüzme, 25 metre serbest yüzme, 25 metre teknik yüzme gösterileri ve Can Kurtarma Gösterilerini sundukları törene velilerin de katılımı yüksekti. Havuz içinde “Yıldız” temalı gösterinin ardından madalya töreni yapılarak öğrencilere hediyeleri dağıtıldı.


Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, “ Hepimizin bildiği gibi yaz dönemlerinde birçok boğulma hadiseleri yaşanıyor.Kuyucak’ımızda bu tür olayların olmaması için yıllar önce Pamukören’de yüzme tesislerimizi yapmıştık. Ve ardından Kuyucak Gençlik Merkezi’ni de inşa ederek faaliyete geçirdik. Horsunlu Mahallemizdeki Sosyal Tesisler’in yapım çalışmaları da devam ediyor. Amacımız bu tesisler ile çocuklarımızın yeteneklerini keşfedip onların bütün spor dallarında Milli Sporcular olabilmelerini sağlamaktır. Çocuklarımızı bu kurslara gönderen ailelerine de çok teşekkür ediyorum.2016-2019 yılları arasında Pamukören Sosyal Tesisleri ve Kuyucak Gençlik Merkezimizde toplam 1110 öğrencimizin Kuyucak Halk Eğitim Merkezi tarafındangörevlendirilen öğretmenlerimiz eşliğinde yüzme öğrenmelerini sağladık. Yüzme kurslarının yanı sıra resim, drama,el sanatları,tenis, basketbol,voleybol kurslarımız ile faaliyetlerimiz devam etmiştir. Kuyucak Gençlik Merkezi’ne merkez ve Çobanisa Mahallemizden 213 öğrencimiz kayıt yaptırdı. Çobanisa Mahallemizden 25 öğrencimize hergün ücretsiz servis hizmeti sunuldu. Kurslarımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.


“İlçemizi Her yönü ile Ege’nin İnci’si yapma yolunda çalışmalarımız devam ediyor”diyen Başkan Ertürk,“Kuyucak Belediyesi 2014 Yılından itibaren laf üreten değil, hizmet üreten belediye oldu. Bütün ekip arkadaşlarımla beraber israf eden değil, Kuyucak’ın kaynaklarını tamamen Kuyucak halkına hizmet olarak değerlendiren belediye olduk. Gayretli çalışmalarımız ile Kuyucak merkezde kişi başına düşen yeşil alan yaklaşık 20 metrekareye ulaştı. Kargılıdere Peyzaj Çalışmalarımız, Millet Kıraathanemiz, Uğur Mumcu Parkımız, Evlidağımız ve Kuyucak sosyal Tesislerimiz ile birlikteyeşil alan standartlarında Avrupa standartlarının da üzerinde bir ilçe olacağız. İlçemizehizmet etmeye Mustafa Kemal Atatürk’ün gösterdiği muasır medeniyetler seviyesine ilçemizi taşımaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 09:38
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