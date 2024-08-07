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Yerel "Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı
Yerel

"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

Yeniakit Publisher
2024-08-07 08:28:00 -
"Kuyu-15" operasyonlarında organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kırklareli merkezli 4 ilde, iki ayrı organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Kuyu-15" operasyonlarında 30 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Kırklareli Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, Kırklareli merkezli İstanbul, Tekirdağ ve Diyarbakır'da, elebaşılığını Nizamettin Gündüz ve Ercan Kartay'ın yaptığı birbirleriyle husumetli iki organize suç örgütüne yönelik operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

​​​​​​​ Operasyonlarda elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 30 şüphelinin yakalandığını aktaran Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki, suçta kibirlenenler, halkımızın huzurunu kaçıranlar, organize suç örgütleri ve çeteler kazdıkları kuyulara düşecekler️." ifadelerini kullandı.

İlk belirlemelere göre 8 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek ve çok sayıda fişek ele geçirildiğini kaydeden Yerlikaya, şu bilgileri verdi:

"Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kasten adam öldürmeye teşebbüs, yağma, mala zarar verme, tefecilik, fuhuş ve insan kaçakçılığı, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve 6136 Sayılı Kanun'a muhalefet suçlarını işledikleri tespit edildi."

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