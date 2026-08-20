Kamuoyuna duyurmaya az kaldı: Bir uçak indi! Bir uçak kalkacak! Galatasaray durdurulamıyor
Galatasaray, VfB Stuttgart'ın Boşnak golcüsü Ermedin Demirovic transferinde sona yaklaşıyor. Oyuncu Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
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Galatasaray, VfB Stuttgart'ın Boşnak golcüsü Ermedin Demirovic transferinde sona yaklaşıyor. Oyuncu Galatasaray'da oynamaya sıcak bakıyor.
Transfer hazırlıklarını sürdüren Galatasaray son günlerde sessizliğini bozarak fırtına gibi esmeye başladı. Aleksey Batrakov'u İstanbul'a getiren sarı-kırmızılı kulüp yeni bir uçak kaldırmaya hazırlanıyor.
Galatasaray, VfB Stuttgart'ın Boşnak golcüsü Ermedin Demirovic'i kadrosuna katmak istiyor. Oyuncuyla sıcak temas kuruldu. Hafta sonu ya da hafta başınına kadar bir uçak daha kalkması bekleniyor. Öte yandan Rodop'un haberine göre de, Demirovic, Galatasaray'da oynamak istiyor. Galatasaray'ın teklifi zorunlu satın alma.
Sky DE muhabiri Patrick Berger'in paylaştığı habere göre sarı-kırmızılılar, 28 yaşındaki santrfor için Alman ekibine 15 milyon Euro teklif etti.
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