  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küba'dan ABD'ye tarihi rest! Bruno Rodriguez: "Bu vatan satılık değil!" Kumar bataklığı bir can daha aldı! Bu haram tezgahı ne zaman durdurulacak Ekonomide tarihi dönüm noktası! Mehmet Şimşek enflasyon için müjdeyi verdi: Tek haneye az kaldı! Venezuela kaosunda sürpriz arabulucu! Rodriguez’den Katar Emiri’ne tarihi teşekkür! 10 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi 10 Ocak 1390: Teftâzân'in vefatı (Âlim) Hükümet güçlerine karşı katılmak istemedi : Halep’te SDG’ye hamle! Apar topar Saf değiştirdiler! Ortalık karıştı Trump’tan dünyayı sarsan ültimatom: "Ya nazikçe ya sertçe, Grönland’ı onlara bırakmayacağız!" Trump’tan "Venezuela" hamlesi: "Musluğun başı artık bizde!" Arabistan sokaklarında Türkçe nidalar: Gönülleri fetheden şoför
Teknoloji Kuyruklu yıldız olayı nedir? Uzaylılarla iletişim kuruldu mu?
Teknoloji

Kuyruklu yıldız olayı nedir? Uzaylılarla iletişim kuruldu mu?

Yeniakit Publisher
Aslı Bayram Yılmaz Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kuyruklu yıldız olayı nedir? Uzaylılarla iletişim kuruldu mu?

Son günlerde hem bilim dünyasında hem de internet aramalarında adını sıkça duyuran 3I/ATLAS kuyruklu yıldızı, 'uzaylı teknolojisi' iddialarıyla yeniden gündeme geldi. Yapılan son taramalar tartışmalara net bir cevap verdi.

Güneş Sistemi dışından gelerek nadiren gözlemlenebilen yıldızlararası cisimlerden biri olan 3I/ATLAS, Dünya’ya en yakın geçişini tamamladı. Aylar süren gözlemler, cismin sıradışı değil, doğal bir kuyruklu yıldız olduğunu ortaya koydu. Peki, alınan sinyallerin anlamı nedir?

 

3I/ATLAS nedir, neden bu kadar konuşuluyor?

3I/ATLAS, şimdiye kadar tespit edilen üçüncü yıldızlararası cisim olarak kayıtlara geçti. Güneş Sistemi dışından gelmesi, onu bilimsel açıdan son derece değerli hale getirirken, bazı çevrelerde sıra dışı iddiaların da ortaya atılmasına neden oldu. Temmuz ayında ortaya atılan “yapay kökenli olabilir” iddiaları, astronomları daha kapsamlı gözlemler yapmaya yöneltti.

 

Uzaylı iddialarına net yanıt: Teknolojik iz bulunamadı

Cisim, Dünya’ya en yakın olduğu 18 Aralık tarihinde dev bir radyo teleskopla tarandı. Yapılan incelemelerde, 3I/ATLAS’tan kaynaklanan güvenilir ve dar bantlı hiçbir yapay radyo sinyali tespit edilmedi. İlk aşamada yüz binlerce sinyal belirlenmiş olsa da bunların tamamının insan kaynaklı radyo paraziti olduğu anlaşıldı. Farklı frekanslarda yapılan bağımsız taramalar da aynı sonucu doğruladı. Böylece uzaylı teknolojisi iddiaları bilimsel olarak geçerliliğini yitirdi.

 

3I/ATLAS bir daha ne zaman görülecek?

Bilim insanları, yıldızlararası kuyruklu yıldızların son derece uzun yörüngelere sahip olduğunu vurguluyor. 3I/ATLAS’ın benzer bir geçişinin yeniden yaşanması için uzun yıllar geçmesi gerekebilir. Bu nedenle mevcut geçiş, gökyüzü gözlemcileri için nadir bir fırsat olarak değerlendiriliyor.

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek
"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

Teknoloji

"3I/ATLAS" kuyruklu yıldızı yarın Dünya'ya en yakın noktadan geçecek

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23