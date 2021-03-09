Kuyruk sokumu kırığı nedir ve neden olur? Kuyruk sokumu kırığı nasıl tedavi edilir?

Kuyruk sokumu kırığı, tıp dilinde koksiks diye adlandırılmaktadır. Günümüzde ofis ortamında masa başında çalışmak çok yaygın hale geldi. Sürekli aynı pozisyonda kalıp saatlerce boyun çalışmak vücudumuzda bazı rahatsızlıkların baş göstermesine neden olabilir. Bu rahatsızlıklardan biri de kuyruk sokumunda oluşan koksiks rahatsızlığıdır. İşte merak edilen haberin detayları…

Kuyruk sokumu kırığı neden olur?

1-Doğrudan kuyruk sokumuna veya çevresine gelebilecek bir darbe,

2- Uzun süreli hareketsiz oturmak,

3- Aşırı kilolu veya çok zayıf olmak,

4- Doğum sırasındaki travma: Normal doğum sırasında, bebek doğum kanalında ilerlerken kuyruk kemiği hasar görebilir, hatta nadiren kırılabilir.

5- Sinir sıkışması: Hamilelik sırasında basınç oluştuğunda sinirler sıkışabilir.

6- Levator sendromu: Anüs kaslarında spazmlara neden olan bu durumda, ağrı kuyruk kemiği, kalça veya diğer yakın bölgelere yayılabilir.

7- Kabızlık ve hemoroit rahatsızlığından dolayı kendini zorlama,

8-Omurga ile ilgili sorunlar: Örneğin; spinal cerrahi veya dejeneratif lomber disk hastalığı, ağrıya sebebiyet verir.

9-Enfeksiyonlar, tümörler, kemik mahmuzları ve büyümeleri: Nadiren, bu tıbbi durumlarda da koksiks ağrısı gözlenir.

Kuyruk sokumu kırığı nasıl tedavi edilir?

1- Fizik terapi uzmanı, çevredeki kasları güçlendirmek, pelvik tabanını desteklemek veya kuyruk sokumu kemiğinin hasarını en aza indirgemek için egzersiz yaptırabilir ve önerilerde bulunabilir.

Reçeteli ağrı kesici ilaç tedavisi: Belirtiler reçetesiz satılan tedavilere cevap vermiyorsa, doktor opioidler veya başka reçeteli ağrı kesiciler önerebilir.