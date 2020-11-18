Kuyruk acısı sonrası Fransa Türkiye'ye karşı harekete geçti! "Türkiye bize karşı savaş gemisi gönderdi"

Dağlık Karabağ krizi ve İslam-laiklik tartışmalarının da eklenmesiyle son haftalarda gerilimin daha da arttığı Türkiye-Fransa ilişkilerinde Fransa bir adım daha ilerleyerek, 11 Aralık'ta Brüksel'de yapılacak AB liderler zirvesinde Türkiye'ye ekonomik yaptırım konusunu masaya getirmeye hazırlanıyor.

Fransa AB Bakanı Clement Beaune, "Bireysel ya da sektörel ekonomik yaptırımlar gelebilir. Her türlü ihtimal masada" dedi.

Ancak Fransa'nın talebi Brüksel'de 27 liderden onay alamayacağı belirtiliyor.

Kulislerde Almanya başta olmak üzere bazı üye ülkelerin "yaptırımlara" isteksiz yaklaşması nedeniyle bu uygulamanın sembolik seviyede kalacağı dile getiriliyor.

Pazar akşamı C News haber kanalı, ekonomi gazetesi Les Echos ve Europe 1 Radyosu'nun "Büyük randevu" adlı ortak programına konuk olan Fransa'nın AB'den Sorumlu Bakanı Clement Beaune, "Yıllarca, 10-15 yıl boyunca, Türkiye'nin Hristiyan Demokratlar gibi sempatik bir modernleşme ve demokrasi fikrine sahip bir ülke olduğuna inandık. Ama bu doğru değil. Türkiye'de yaşanan, kültürel, jeopolitik, her alanda, saldırgan bir İslamcılıktır" dedi.

"Türk Cumhurbaşkanı'na bireysel yaptırım da gündemde"

Clement Beaune, aynı programda Aralık zirvesinde ele alınacak yaptırımlar konusunda, "Türk Cumhurbaşkanına karşı bireysel yaptırımlar veya sektöre göre ekonomik yaptırımlar araştırılıyor. Henüz bir karar vermek için çok erken, ancak masada birkaç seçenek var. Tüm ortaklarımızın üzerinde anlaştığı bir yaptırım olmalı" dedi.

Fransa'nın adımlarında yalnız olduğu ve Anglo-Sakson gazeteler tarafından sert eleştirildiğinin hatırlatılması üzerine Beaune, "Doğu Akdeniz krizinde Fransa, Türkiye'nin karşısına savaş gemisi gönderdi. Ama bu sefer Fransa yalnız değil. Almanya bile değişti ve AB ülkeleri harekete geçmeye hazır. Avrupa'da hiç kimse artık Erdoğan ve rejimi hakkında bir yanılsama içinde değil. Son AB zirvesinde, yumuşama belirtileri gösteren Türkiye'ye bir şans vermiştik. Ama bir kez daha sistematik olarak kışkırtıcı ve saldırgan bir yolu seçti" diye konuştu.