Dünya Kuyruğu dik tuttu ama... ABD panikte!
Dünya

Kuyruğu dik tuttu ama... ABD panikte!

Seyfullah Maden
Kuyruğu dik tuttu ama... ABD panikte!

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran'a yönelik saldırılar için yeterli paraya sahip olduklarını ileri sürdü. Ancak Bessent, ek bütçeye ihtiyaçları olduğunu söylemeden edemedi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, ülkesinin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu ancak ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongreden ek bütçe talep ettiklerini söyledi.

NBC News'ün "Meet the Press" programında konuşan Bessent, ek bütçenin mevcut harcamaları karşılamaktan ziyade ileriye dönük askeri kapasitenin güçlendirilmesini amaçladığını belirtti.

ABD'nin İran'a saldırıları finanse edecek "yeterli kaynağa" sahip olduğunu belirten Bessent, ordunun gelecekte de güçlü şekilde desteklenmesi için Kongre'den ek bütçe talep ettiklerini aktardı.

 

Bessent, İran'ın altyapısına yönelik saldırılara ilişkin, "Bazen gerilimi düşürmek için tırmandırmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a karşı söylemlerinin "İranlıların anladığı tek dil" olduğunu savunan Bessent, ayrıca Basra Körfezi'ndeki Hark Adası konusunda, buranın ABD varlığı haline getirilmesi dahil tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi.

 

Bessent, İran ve Rus petrolüne yönelik yaptırımların gevşetilmesi sayesinde Çin dışında Japonya ve Güney Kore gibi ülkelerin de petrol alabileceğini belirterek bunun, petrol fiyatlarının varil başına 150 dolara çıkmasını engelleyebileceğini ve İran ile Rusya'nın toplam gelirlerini sınırlayabileceğini ifade etti.

ABD Savunma Bakanlığının (Pentagon), "İran'la devam eden savaş için" 200 milyar dolar ek bütçe talep ettiği belirtilmişti.

