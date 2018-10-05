Kuvvetli yağmur geliyor

Yağışların: Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20

İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21

İzmir: Az bulutlu ve açık 26

Adana: Az bulutlu ve açık 34

Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24

Antalya: Az bulutlu ve açık 31

Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19

Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 19

Erzurum: Parçalı bulutlu 18

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31