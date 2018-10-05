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Kuvvetli yağmur geliyor

Yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

05 Ekim 2018 Cuma 09:07
Kuvvetli yağmur geliyor

Yağışların: Trabzon'un doğu kesimleri, Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m2.) olması bekleniyor. 
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun kuzeydoğu kesimlerinde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişliklik olmayacağı tahmin ediliyor. 

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, yer yer orta, Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. 

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 20 
İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 21 
İzmir: Az bulutlu ve açık 26 
Adana: Az bulutlu ve açık 34 
Bursa: Parçalı ve az bulutlu 24 
Antalya: Az bulutlu ve açık 31 
Samsun: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı 19 
Trabzon: Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerde kuvvetli olması bekleniyor. 19 
Erzurum: Parçalı bulutlu 18 
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 31 

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 09:07
  1. Trabzon
  2. Samsun
  3. Rize
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Erzurum
  7. Diyarbakır
  8. Bursa
  9. Artvin
  10. Antalya
  11. Ankara
  12. Adana
  13. sağanak yağış
  14. hava durumu

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