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Kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı, 7 araç zarar gördü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle orduevinin istinat duvarı yıkıldı, bazı araçlar duvarın altında kaldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 20:16
Kuvvetli yağış istinat duvarını yıktı, 7 araç zarar gördü

Elazığ’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle orduevinin istinat duvarı yıkıldı, bazı araçlar duvarın altında kaldı. Yağışla oluşan su taşkınları da birçok iş yerini bastı.


Meteorolojinin önceden uyardığı sağanak yağış ve dolu Elazığ’da yaklaşık 1 saat etkili oldu. Ana caddeler, sokaklar ve alt geçitler sular altında kalırken Mustafa Paşa Mahallesi Ali Rıza Septioğlu Bulvarında bulunan Orduevi içindeki lojmanların istinat duvarı 3 ayrı yerden yıkıldı. Yıkılan duvarın altında bazı araçlar kalırken, bazı araçlarda basınçla fırlayan molozlar nedeniyle zarar gördü. Toplam 7 aracın zarar gördüğü olay nedeniyle bölgeye Belediye ve İl Özel İdaresi ekipleri gönderilerek çalışma başlatıldı. Öte yandan aynı bölgede etkili olan yağış nedeniyle bazı iş yerlerini su bastı.


Aniden yağmurun bastırması ile birlikte duvarın aracının üstüne yıkıldığını dile getiren Sabahattin Yıldız, “Ben de duvarın kenarına park etmiştim. Duvarda afete, suya dayanmayınca yıkıldı ve araçlar altında kaldı. Şuanda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından rapor tutuluyor. Araçta ön kaporta gitmiş. Ön cam ve farlar gitmiş. Aracın iç kısmındaki zararları bilemiyoruz. Orduevinin iki tarafında duvar yıkıldı bu tarafında bizim gibi 5 araç zarar görmüş. Yaklaşık 3 tane araç da diğer tarafta var. Orduevinin duvarı yıkılmış, yağıştan gelen suya da dayanmayınca patlamış ve araçların üstüne yıkılmış” dedi.



"Su gelince dışarı kaçtım"


Şiddetli yağıştan dolayı dükkanına giren suya müdahale edemediğini ve dışarı kaçtığının aktaran esnaflarından Asım Oral, “Ben içerideydim, su gelince elektriği kesip dışarı çıktım. Tsunami gibi taşlar, sular dükkanıma doğru geldi. Taşların gelmesiyle birlikte kapıda şiddetli bir patlama gibi sesler geldi. Orduevinin içinden gelen basınçlı su o duvarı yıktı komple dükkanımın içine doldu. Aşırı yağmur yağdı. Ben de müdahale edemedim, dışarı kaçtım” şeklinde konuştu.



Evleri iş yerlerini su bastı


Duvarının yıkılması sonucunda bölgedeki hasarlar hakkında bilgi veren Mahalle Muhtarı Yusuf Çakmak ise, “Bu bir afettir, buna da şükürler diyelim. Çok şükür can kaybımız yok. Orduevinin duvarının patlamasıyla beraber 7 tane araç hasar gördü. Yaklaşık 5 tane evde hasar var, bodrum katları tamamen su doldu. Yaklaşık 45 tane dükkanı su bastı. Olaydan hemen sonra vali yarımcısı, belediye başkan yardımcıları, AFAD ve çevre ve şehircilik il müdürlüğünden ekipler geldi ve halen de tespit yapıyorlar. Tek tesellimiz can kaybımızın olmaması. Zarar giderilir, İnşallah devletimiz buna bir el atar” dedi.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 20:16
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