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Yaşam Kuvvetli yağış Başakşehir'i felç etti! Araçlar sel sularında sürüklendi
Yaşam

Kuvvetli yağış Başakşehir'i felç etti! Araçlar sel sularında sürüklendi

Yeniakit Publisher
2023-09-05 22:22:00 -

İstanbul'a art arda yapılan uyarıların ardından akşam saatlerinde yoğunluğunu artıran kuvvetli sağanak yağış Başakşehir'de hayatı felç etti. Arabalar sel sularında sürüklenirken, binaları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul için art arda gelen kuvvetli sağanak uyarılarının ardından akşam saatlerin megakentte kuvvetli yağış etkisini gösterdi.

Metro istasyonunu su bastı

Başakşehir'den gelen görüntülerde yollarda sel sularına kapılan araçların sürüklendiği ve metro istasyonunu su bastığı görüldü. Vatandaşlar büyük zorluk yaşadı.

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