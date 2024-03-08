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Gündem Kuvvetli sağanak uyarısı
Gündem

Kuvvetli sağanak uyarısı

Yeniakit Publisher
2024-03-08 08:58:00 - 2024-03-08 09:23:05
Kuvvetli sağanak uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Muğla için kuvvetli sağanak uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

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