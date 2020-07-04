Kuveyt'ten, İsrail'in "kibirliliğine" karşı fiili tavır alma çağrısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Parlamento Başkanı Merzuk Ali el-Ganim, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın bazı bölümleri ile Ürdün Vadisi'ni ilhak planını "kibirlilik" olarak niteledi ve buna karşı uluslararası düzeyde fiili tavır alınması çağrısı yaptı.

Ganim, Arap Parlamentolar Birliği ve Ürdün Meclis Başkanı Atıf et-Taravine ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin ardından basına açıklamada bulundu.

Kuveyt Parlamentosundan yapılan yazılı açıklamaya göre Ganim, İsrail'in tek taraflı atacağı adımları reddettiklerini, Arap ve diğer dost parlamentolarla birlikte İsrail'in planlarına karşı kamuoyu oluşturmak için çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Ganim, "İsrail, Ürdün Vadisi'ni ilhak planıyla kibirliliğine devam ediyor. Buna, Arap ülkeleri ve uluslararası düzeyde fiili tavır alınarak karşı konulmalıdır." ifadesini kullandı.

- İsrail'in Batı Şeria'daki bölgeleri "ilhak" planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu Barış Planı'nda, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.



ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.



İsrail'de Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Bölgesel İşbirliği Bakanı Ofir Akunis, 1 Temmuz'da İsrail radyosuna yaptığı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan bazı bölgeleri temmuz ayı başından itibaren "ilhak" etme planının ilerleyen bir tarihe ertelendiğini belirtmişti. Plana son halinin verilmesi için İsrail ve ABD'li yetkililerin görüşmelere devam ettiğini kaydeden Akunis, planın temmuz sonunda hayata geçirilmesini beklediğini ifade etmişti.