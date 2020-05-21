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Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

Yeniakit Publisher
2020-05-21 19:12:28 -
Kuveyt'ten getirilen vatandaşlara Bakan Kasapoğlu'ndan hediye

TOKAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Kuveyt'ten getirilerek Tokat'ta karantinada tutulan vatandaşlara, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından satranç seti ve spor malzemeleri gönderildi.

Kuveyt'ten getirilen 291 Türk vatandaşının Kovid-19 önlemleri çerçevesinde Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Gülsüm Ana Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ekipleri, Bakan Kasapoğlu'nun gönderdiği satranç seti ve spor malzemelerini vatandaşlara teslim etti.

Vatandaşlara ayrıca Vali Ozan Balcı'nın gönderdiği Tokat'ın yöresel sofra bezi de hediye edildi.


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