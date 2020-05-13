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Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında Kovid-19 tespit edildi

Yeniakit Publisher
2020-05-13 13:50:24 -
Kuveyt’ten getirilen Türk vatandaşlarından 36'sında Kovid-19 tespit edildi

TOKAT (AA) - Kuveyt'ten, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında Kovid-19 tespit edildi.

Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.

Sağlık görevlilerince Kovid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.

Kovid-19 tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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