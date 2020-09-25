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Aktüel Kuveyt'ten "Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi" çağrısı
Aktüel

Kuveyt'ten "Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi" çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-09-25 23:08:16 -
Kuveyt'ten "Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi" çağrısı

KUVEYT (AA) - Kuveyt Başbakanı Sabah el-Halid es-Sabah, Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi esaslarına göre çözüme kavuşturulması çağrısı yaptı.

Sabah, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video mesaj ile hitap etti.

Kuveyt'in, meşru haklarını elde etmeleri konusunda Filistin halkını destekleyen tutumunun değişmediğini yineleyen Sabah, "Filistin meselesinin Arap Barış Girişimi'ne göre çözülmesi gerektiği çağrısında bulunuyoruz." dedi.

Barış müzakerelerinin uluslararası normlara uygun olarak yeniden başlamasınının önemini vurgulayan Sabah, Kuveyt'in adil ve kapsamlı bir çözüm için belirli bir takvim içinde müzakerelerin yeniden başlaması çabalarını desteklediğini aktardı.

- Yemen ve Libya'da "diyalog" vurgusu

Yemen krizine de değinen Sabah, tek çözüm yolununun diplomasi ve diyalog olduğunu ifade etti.

Sabah, Kuveyt'in "Suudi Arabistan'ın, kendi güvenliğini sağlamak için aldığı önlemleri desteklediğini" söyledi.

Kuveyt Başbakanı Sabah, Libya'daki taraflardan da diyaloğu öncelemelerini istedi.

Sabah, ülkesinin Libyalıların isteklerini dikkate alan kapsamlı bir çözüm beklediğini dile getirdi.

Arap Birliği üyesi ülkeler, 2002'de Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta kabul ettiği Arap Barış Girişimi bildirisiyle, 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletini kabul etmedikçe İsrail'le normalleşmeyi reddetmişti.


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