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Aktüel

Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi

Türk yolcular, karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki yurda otobüslerle gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-05-10 18:41:39 -
Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı Ankara'ya getirildi

ANKARA (AA) - Kuveyt'teki 253 Türk vatandaşı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında Türkiye'ye getirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonu ve Dışişleri Bakanlığının çalışmasıyla başlatılan tahliye operasyonu kapsamında, Kuveyt'ten Türk vatandaşlarını getiren THY uçağı, Esenboğa Havalimanı'na indi.

Uçağa ilk olarak sağlık görevlileri girdi ve yolcuların vücut ısılarını ölçtü. Daha sonra yolcuların valizleri, uçağın kargo bölümünden aprona taşındı.

Pasaport kontrolünün ardından yolcular, uçaktan sırayla inip valizlerini alarak otobüslere yerleşti.

Yolcular, apronda bekletilen otobüslerle karantina sürecini geçirecekleri Yozgat'taki Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurduna gönderildi.

Sağlık görevlileri tarafından şüpheli bulunan 5 yolcu ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

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