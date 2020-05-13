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Aktüel

Kuveyt'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

Katar, Umman, Fas ve Lübnan'da da vaka sayıları arttı

Yeniakit Publisher
2020-05-13 16:24:35 -
Kuveyt'te Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 82'ye yükseldi

İSTANBUL (AA) - Kuveyt'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 82'ye yükseldi. Katar, Umman, Fas ve Lübnan'da ise vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 taşıyan 7 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve toplam can kaybının 82'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada, ülkedeki toplam vaka sayısının 11 bin 28, iyileşenlerin sayısının ise 3 bin 263 olduğu ifade edildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 1390 artarak 26 bin 539'a yükseldiğini açıkladı.

Virüs kaynaklı yeni ölüm kaydedilmeyen ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 3 bin 143'e ulaştığı bildirildi.

Katar'da Kovid-19 kaynaklı can kaybı 14 olarak açıklanmıştı.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığı, ülkede 298 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle toplam vaka sayısının 4 bin 19'a çıktığını duyurdu.

Ülkede şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle 17 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatan Bakanlık, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 1289 olduğunu aktardı.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 48 kişide daha virüs görüldüğü ve vaka sayısının 6 bin 466'ya ulaştığı ifade edildi.

Salgın nedeniyle ülkede can kaybının 188 olduğu bildirilen açıklamada, 3 bin 99 hastanın ise iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı da ülkede 8 yeni Kovid-19 vakasına rastlandığını ve toplam vaka sayısının 878'e çıktığını belirtti.

Bakanlığın açıklamasında, Lübnan'da Kovid-19 nedeniyle 26 kişinin yaşamını yitirdiği ve 236 kişinin tedavilerinin ardından sağlığına kavuştuğu bilgisi verildi.


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