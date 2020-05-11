Kuveyt'te Kovid-19 kaynaklı can kaybı 65'e yükseldi

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 65'e çıktı; Katar, Umman, Fas ve Lübnan'da vaka sayıları arttı.

Kuveyt Sağlık Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamada, ülkedeki Kovid-19 kaynaklı can kaybının 65'e yükseldiğini duyurdu.

Açıklamada ayrıca vaka sayısının 9 bin 286'ya ulaştığı aktarıldı.



- Katar

Katar Sağlık Bakanlığı ise ülkede 1103 kişide daha virüs tespit edilmesiyle vaka sayısının 23 bin 623'e yükseldiğini açıkladı.

Toplam can kaybının 14 olduğu ülkede, iyileşen sayısının 2 bin 840'a ulaştığı kaydedildi.

- Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada 174 kişide daha Kovid-19 görüldüğü ve toplam vaka sayısının 3 bin 573'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısının da 211'e çıktığı ifade edildi.

- Fas

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkede Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 226'ya yükseldiği ifade edildi.



Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 759'a ulaştığı aktarıldı.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı ise ülkede Kovid-19 vaka sayısının 859'a çıktığını, yeni can kaybı olmadığını açıkladı.

Lübnan'da daha önce 26 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiği bildirilmişti.

- Tunus

Tunus Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede virüsün ilk tespit edildiği 2 Mart'tan bu yana ilk kez Kovid-19 vakasının tespit edilmediği belirtildi.

Ülkede daha önce Kovid-19 vaka sayısının 1032, can kaybının 45 olduğu açıklanmıştı.





