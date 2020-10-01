Kuveyt’in yeni emiri Nevvaf

Ortadoğu’nun en zengin ülkelerini başında gelen Kuveyt’te ülkenin yeni lideri belirlendi. Kuveyt Emiri Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın (91) önceki gün Amerika’dayken ani ve şüpheli bir biçimde hayatını kaybetmesinin ardından toplanan Bakanlar Kurulu, 14 yıldır Veliaht Prens olan Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah’ın (83) Kuveyt Emiri olduğunu duyurdu. Sabah’ın kardeşi olan Şeyh Nevvaf, Ulusal Meclis önünde, yasama ve yürütme makamlarının başkanları ve üyeleri ile ülkenin ileri gelenleri huzurunda Kuveyt’in yeni emiri olarak yemin etti. Nevvaf, törenle birlikte ülkenin yeni emiri olarak görevine resmen başladı.



Cenaze ABD'den getirildi



Bu arada Sabah’ın naaşı ABD’den Kuveyt’in başkentine ulaştı. Naaşın karşılanmasında Kuveyt’in yeni Emiri Şeyh Nevvaf, Meclis Başkanı Merzuk Ali el-Ganim ve Başbakan Sabah el-Halid es-Sabah başta olmak üzere üst düzey devlet yetkilileri ve emirler yer aldı.



Cenaze, Havalli ilindeki Bilal bin Rabah Cami’ne götürüldü. Burada kılınan cenaze namazına da sadece Sabah’ın akrabaları ve devlet erkanı katıldı. Öte yandan Sabah’ın ölümü nedeniyle Katar, Mısır, Ürdün, Filistin, Lübnan, BAE ve Bahreyn’de ulusal yas ilan edildi.