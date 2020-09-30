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Aktüel Kuveyt ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Kuveyt ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-09-30 18:54:11 -
Kuveyt ve Bahreyn'de Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 610'a, Bahreyn'de 248'e yükseldi. Katar'da ise 227 kişide daha virüs tespit edildi.

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 3 kişinin vefat ettiği ve 614 kişide virüs tespit edildiği belirtildi.

Ülkede toplam can kaybının 610'a, vaka sayısının 105 bin 182'ye çıktığı kaydedilen açıklamada, sağlığına kavuşan hasta sayısının ise 96 bin 688 olduğu ifade edildi.

- Bahreyn

Bahreyn Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 573 kişinin enfekte olduğu, 718 kişinin de sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, son verilerle can kaybının 248'e, vaka sayısının 70 bin 422'ye, iyileşenlerin ise 64 bin 267'ye yükseldiği kaydedildi.

- Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 salgınında 227 yeni vakaya rastlandığı, 251 kişinin ise iyileştiği belirtildi.

Böylece vaka sayısının 125 bin 760'a, iyileşen hasta sayısının da 122 bin 699'a yükseldiği aktarıldı.

Katar'da bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 214 kişi yaşamını yitirmişti.


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