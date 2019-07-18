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Kuveyt Türk’ün teknoloji şirketi Architecht’e ödül

Kuveyt Türk’ün teknoloji firması Architecht, Bilişim 500’de ‘Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’ ödülünü almaya hak kazandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
Kuveyt Türk’ün teknoloji şirketi Architecht’e ödül

Katılım bankası Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde geliştirilen ürün ile hizmetlerin ulusal ve uluslararası arenada pazarlanması hedefiyle kurulan teknoloji firması Architecht, kısa sürede Türkiye’nin ilk 500 bilişim şirketinin arasına adını yazdırmayı başardı. Çalışmalarını tüm hızıyla sürdüren firma, BThaber tarafından bu yıl 20’ncisi düzenlenen Bilişim 500’de ‘Son Yılda En Fazla Büyüyen Bilişim Şirketi’ ödülünü almaya hak kazandı. Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar, Ar-Ge, teknoloji ve yenilik konusunda Türkiye’nin önde gelen kuruluşlarından biri olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti. Gündebahar, Kuveyt Türk’ün Ar-Ge merkezlerinde ürüne dönüşen birçok projeyi geliştirip satışa sunduklarını aktardı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:44
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  6. Architecht Genel Müdürü Mücahit Gündebahar

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