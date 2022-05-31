Kuveyt Türk’ün sürdürülebilir sukuk ihracına ödül

İSMAİL ÇOBAN

Bankanın 2021’de imza attığı 350 milyon dolar tutarlı, 10 sene vadeli ve 5’inci yılın sonunda erken itfa opsiyonu olan sürdürülebilir sukuk ihracına Kıta Avrupası, Birleşik Krallık, Amerika, Asya ile Körfez dahil geniş bir coğrafyadan 150’nin üzerinde yatırımcı kuruluş katılmış; 4.3 milyar doların üzerinde talep gelmişti.

Yoğun ilgi

Yatırımcıların yoğun ilgisi sayesinde talep miktarı, sukuk ihracının 12 katını aşarak yüzde 6.125’le Kuveyt Türk’e 2017 yılından beri Türkiye’den ihraç edilen en iyi Tier 2 fiyatlamasını getirmişti. Geniş bir katılımcı kitlesine ulaşan ihraçta yatırımcı çeşitliliği sağlanarak 100’e yakın yatırımcıya dağıtım gerçekleşmişti. Dağıtımın yüzde 20’si tamamen yeşil ve sosyal içerikli fon yatırımcılarına yapılmıştı.

ESG yapıda

Dünyanın ilk Sürdürülebilir Tier 2 Sukuk İhracı olan işlemle Kuveyt Türk, yeni bir aşama kat etmiş oldu. İşlemi bankanın ve piyasanın diğer sukuk ihraçlarından ayıran temel nokta ise ESG (Environmental-Social-Governance/Çevresel-Sosyal-Yönetişim) yapıda olması. Sürdürülebilir sukuktan elde edilen kaynak, yenilenebilir enerji finansmanı başta olmak üzere yeşil ve sosyal proje finansmanlarında değerlendiriliyor. Projeler, Kuveyt Türk’ün Sürdürülebilir Finans Kapsam Dokümanı ve global çevresel danışmanlık firmasından aldığı ikinci taraf görüşüne uyumlu olarak seçiliyor.

ESG yapıdaki sürdürülebilir sukuk ihracı, güçlü bir KOBİ portföyü bulunan ve aynı zamanda yenilenebilir enerji fonlamalarında sektör öncülerinden olan bankanın hem yeşil hem de sosyal fonlamalara olan desteğini de ortaya koyuyor.