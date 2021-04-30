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Ekonomi Kuveyt Türk’ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı
Ekonomi

Kuveyt Türk’ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı

Kuveyt Türk, gelenekselleşen klasik duvar takvimini, mobil uygulama haline getirerek Kuveyt Türk Dijital Takvim adıyla dijitale taşıdı.

Yeniakit Publisher
2021-04-30 20:39:00 -
Kuveyt Türk’ün geleneksel duvar takvimi dijitale taşındı

Android ve iOS platformlarında hizmete sunulan takvim, günlük hayatı kolaylaştıran pek çok yeni özelliğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim yaşatıyor.

Hayatı anlamlı kılıyor

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, “Dini, kültürel, sosyal, iktisadi ya da idari bakımdan zamanı doğru planlamamızı sağlayan takvimler etkili bir zaman yönetim aracıdır. Anın kıymetini bilmek ve zamanı iyi değerlendirmek hayatımızı daha anlamlı hale getirir. Bu anlayıştan hareketle uzun yıllardan beri Kuveyt Türk Duvar Takvimi’ni hazırlıyor ve müşterilerimize takdim ediyoruz” dedi. “Geleneksel duvar takvimimizde birçok yazarımızın, mütefekkirimizin, münevverimizin ve tarihi şahsiyetlerin fikir ve hayatlarından kesitler sunuyoruz” ifadesini kullanan Uyan, şunları kaydetti: “Okudukça yeni bilgiler edinilen, günümüze bereket katan, milli ve manevi değerlerimizi yansıtan muhtevasıyla geleneksel duvar takvimimizi dijitale taşıyarak geniş kitlelerin istifadesine sunmak istedik. Takvim kültürümüzü dijitalde de devam ettirecek olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Gelecek dönemde dijital takvimimizi yeni özellikler ekleyerek geliştirmeyi hedefliyoruz.”

Ezani saatler yer alıyor

Türkçe ve İngilizce dil seçenekleriyle kullanılabilen dijital tavikmle kullanıcılar, bulundukları konuma göre namaz vakitlerini ayarlayabiliyorlar. Tebrik kartlarıyla da sevdiklerinin dini gün ve gecelerini kutlayabiliyorlar. Takvimde namaz vakitlerini gösteren ‘vasati saatler’ yer alıyor. Ayrıca mahalli bir zaman ölçüsü olan ‘ezani saatler’ bulunuyor.

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