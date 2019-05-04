Kuveyt Türk’ü onurlandıran ödül

Kuveyt Türk’ün, “önce insan-önce çalışan” söylemiyle hayata geçirdiği uygulamalar, Great Place to Work Enstitüsü tarafından düzenlenen ve insan kaynakları alanında dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olan “Türkiye’nin En İyi İşverenleri 2019”da iki dalda birden ödül getirdi. “2000+ Çalışan Sayısı” kategorisinde “Türkiye’nin En İyi İşvereni” ödülüne layık görülen Kuveyt Türk, “Finansın En iyi İşvereni” ödülünü almaya da hak kazandı. İK, Strateji ve Dijital Dönüşüm Grubundan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, Kuveyt Türk olarak üst üste iki yıldır bu iki ödülü almaktan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getirdi.

“Günümüzde insan kaynakları departmanlarının üstlendiği görevler geçmiş yıllara göre büyük farklılık gösteriyor, öncelikler hızla değişiyor” ifadelerini kullanan Demir, Kuveyt Türk insan kaynakları olarak, birlikte çalıştıkları arkadaşlarının fikirlerini özgürce ifade ettikleri, karar sistemlerine dahil oldukları ve çalışırken güven duydukları bir ortam oluşturmak adına farklı uygulamalar geliştirdiklerini belirtti.

Demir, tüm insan kaynakları süreçlerini “önce insan-önce çalışan” prensibiyle tüm çalışanların “İyi ki Kuveyt Türklüyüm” diyecekleri şekilde tasarladıklarını belirtti.

KT Portföy’e üst düzey atama

Bu arada, Kuveyt Türk’te 23 yıldır çeşitli görevlerde bulunan Hamit Kütük, bankanın yüzde 100 iştiraki olan KT Portföy Yönetimi AŞ’ye yönetim kurulu üyesi ve genel müdür olarak atandı. Kütük, yeni görevine Nisan 2019 tarihi itibarıyla başladı. KT Portföy, 2,32 milyar liralık portföy büyüklüğüyle sektördeki 52 şirket arasında 11. sırada yer alıyor.