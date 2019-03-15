Kuveyt Türk’ten turizmcilere finansman paketi

Katılım bankası Kuveyt Türk, 50 milyon yabancı turist hedefiyle 2019’a başlayan turizm sektörünü desteklemek üzere yeni bir paket hazırladı.

Paketle otellere ekipman alımı, tadilat, binek ve ticari taşıt temini için sezonda ödemeli turizm finansmanı sunuluyor.

Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, Türkiye’de turizmin son yıllarda giderek çeşitlendiğine dikkat çekerek, “Ülkemiz, binlerce yıllık tarihi, doğa güzellikleri ve kültür zenginliğiyle dünyanın dört bir yanından turistleri ağırlıyor. Sektör, 2019’a 50 milyon yabancı turist hedefiyle girdi. Biz de sektörün bu hedefine katkıda bulunmak amacıyla yaz dönemi başlamadan sezonda ödemeli turizm finansmanı paketi ortaya koyuyoruz. Ayrıca esnek ödemeli kredi kartımızı kullanıma açıyoruz” dedi.