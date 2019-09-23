Kuveyt Türk’ten günümüze ışık tutan yeni bir eser daha

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Değerlerimizle büyüyoruz anlayışıyla medeniyetimizin sahip olduğu yerel ve milli değerlerin korunması, yaşatılması ve geliştirilmesi gayesiyle bugüne kadar birçok sosyal sorumluluk projesine destek veren Kuveyt Türk, ilim dünyasının istifadesine sunmak ve gelecek kuşaklara kaynak bırakmak amacıyla hayata geçirdiği prestij eserler serisine yeni bir eser dahil etti.

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi kitabında, özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemindeki tarım uygulamaları ve Anadolu sanayi devrimiyle zenginleşen İpek Yolu şehirleri anlatılıyor.

Kitapta İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temellerine de yer veriliyor.

Kümelenme modeli tüm detaylarıyla anlatılıyor

Kuveyt Türk Katılım Bankası Kültür Yayınları’ndan çıkan eserde, Anadolu ekseninde gerçekleşen sanayi devrimi Ahi kümelenme modeli yönünden inceleniyor. İsmini Selçuklu ve Osmanlı döneminde esnafların ferdi iş yapmak yerine birlik kurarak ve belirli coğrafi alanlarda kümelenerek üretim yapmasından alan bu model, Anadolu Sanayi Devrimi kitabında tüm yönleriyle konu ediniliyor.

Prof. Dr. Ahmet Kala tarafından kaleme alınan Anadolu Sanayi Devrimi isimli eserde, Selçuklu ve Osmanlı’nın tarım uygulamaları ve Anadolu sanayi inkılabıyla zenginleşen İpekyolu şehirlerinin yanı sıra İslam medeniyetinin iktisadi, sosyal ve kültürel temelleri anlatılıyor.

“Okuyucuya yeni ufuklar açan bir eser”

Toplumsal değerlerimizi kültür, sanat ve yayın faaliyetleriyle muhafaza edip gelecek nesillere aktarmayı gaye edindiklerini belirten Kuveyt Türk İK, Strateji ve Dijital Dönüşümden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Bu gaye doğrultusunda Türk-İslam medeniyetine ait önemli mimari eserlerin restorasyonunu ve tefrişini gerçekleştiriyor, sanatçılarımızın eserlerini koleksiyonumuza katarak koruma altına alıyor ve kaynak eserler hazırlayıp ilim ehlinin ve gelecek kuşakların istifadesine sunuyoruz” dedi.