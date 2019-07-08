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Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı yapanlara rahat nefes aldıran kart

Basıldığı ayla birlikte yalnızca 2 ay kullanılan ve böylece gereksiz harcamaların önüne geçen Kuveyt Türk İhtiyaç Kart, ilk 2 ayı ödemesiz 58 aya uzanan esnek taksit seçenekleriyle özellikle evlilik hazırlığı yapanlara rahat nefes aldırıyor

08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
Kuveyt Türk'ten evlilik hazırlığı yapanlara rahat nefes aldıran kart

İSTANBUL(AA) - Kuveyt Türk, beyaz eşyadan seyahate tüm ihtiyaçların finansmanını tek bir kartla müşterilerine sağlıyor.

Kuveyt Türk'ten yapılan açıklamaya göre, Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle ihtiyaç duydukları her alanda müşterilerinin yanında oluyor.

Kuveyt Türk, evlilik harcamalarından eşya yenilemeye, eğitimden seyahate uzanan tüm masraflar için gerekli finansmanı tek bir kartla müşterilerinin hizmetine sunuyor. İlk 2 ayı ödemesiz olmak üzere 58 aya varan esnek ödeme seçenekleriyle Kuveyt Türk İhtiyaç Kart, özellikle evlilik hazırlığında olanlar tarafından yoğun ilgi görüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, şunları kaydetti:

"Yeniliklerin öncüsü olan bankamız, 10 yıl önce bir ilke imza atarak geliştirdiği İhtiyaç Kart'la, bireysel müşterilerimizin ihtiyaç duydukları finansman talebini karşılıyor. Müşterilerimiz kartın basıldığı ay dâhil olmak üzere 2 ay boyunca harcamalarını yapabiliyor. İki ayın sonunda kartın kullanım süresi doluyor. Bu sayede, hem gerçek ihtiyaçlar karşılanmış hem de gereksiz harcamaların önüne geçilmiş oluyor. Tek çekim indirim imkanı sunan kartımızın 6 aydan 58 aya uzanan esnek taksit seçenekleri de bulunuyor. Bu özellik, ihtiyaç sahiplerinin ödemelerini bütçeleri için en uygun şekilde yapmalarına olanak tanıyor."

Kuveyt Türk İhtiyaç Kart'ın avantajları şöyle:

"İhtiyaç Kart, üye iş yerlerinden bağımsız olarak 50 TL ve üzeri harcamalarda taksit imkanı sağlar. İhtiyaç Kart, basıldığı ay dahil 2 ay boyunca kullanılabilir. Tek çekimde önemli avantajlar sunan kart, 6-58 ay arasında esnek taksit seçenekleri sunar. Tüm harcamalar, başvuru esnasında belirlenen taksit sayısına göre vade farklı taksitlendirilir. Yapılan her alışveriş için yeni bir fatura getirme ve ödeme planı oluşturma zorunluluğu yoktur. Bu sayede tüm işlemler, tek hesap ekstresi üzerinden takip edilebilir. İhtiyaç Kart ile ihtiyaç finansmanı kart halinde kullanıldığından dolayı çalınma, kaybolma gibi durumlarda kredi kartlarının sahip olduğu güvenlik olanaklarından yararlanma imkanı sunulur. İhtiyaç Kart ile nakit ödeme yapar gibi pazarlık yapılabilir, harcamalar alınan indirimli fiyat üzerinden taksitle ödenir."

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 14:16
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