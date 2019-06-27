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Kuveyt Türk’lüler PttMatik’lerde işlem ücreti ödemiyor

Kuveyt Türk'ün PTT ile yaptığı iş birliği neticesinde bankanın müşterileri PttMatik aracılığıyla ücretsiz para çekip yatırabiliyor.

27 Haziran 2019 Perşembe 11:13
Kuveyt Türk’lüler PttMatik’lerde işlem ücreti ödemiyor

Kuveyt Türk, müşterilerine daha iyi hizmet vermek için PTT ile iş birliği gerçekleştiriyor. Kuveyt Türk müşterileri, PttMatik’ler aracılığıyla ücretsiz para çekip yatırabiliyor ve bakiyelerini sorgulayabiliyor. Kuveyt Türk müşterileri PttMatik’lerden günlük bin TL’ye kadar para çekip yatırabilirken ihtiyaç duydukları her an bakiyelerini öğrenebiliyor.

Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral, PttMatik’ler aracılığıyla hiçbir banka ATM’sinin bulunmadığı yerlerde dahi müşterilerine hizmet verdiklerini belirterek, “Müşterilerimiz PttMatik’leri tıpkı Kuveyt Türk ATM’lerini kullanır gibi rahatça kullanıyor ve hiçbir işlem ücreti ödemiyor. 2019 yıl sonuna kadar tüm müşterilerimiz bu hizmetten ücretsiz olarak faydalanabilecek” değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 11:13
  1. Kuveyt Türk
  2. PTT
  3. PttMatik
  4. Kuveyt Türk Bireysel Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Oral

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