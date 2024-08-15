Kuveyt Türk Yatırım’da üst düzey atamalar

Türkiye’nin katılım esaslı ilk ve tek yatırım şirketi olan Kuveyt Türk Yatırım’a, kurumsal finansman alanında güçlü, uzman ve deneyimli bir ekip oluşturma vizyonuyla üst düzey stratejik atamalar yapıldı.

Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı olarak Turgay Çavaş atanırken; Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) birikimine sahip olan Abdulkadir Sadıkoğlu da Kuveyt Türk Yatırım Kurumsal Finansman Direktörlüğü görevine getirildi. Kuveyt Türk’ün yüzde yüz iştiraki olarak kurulan ve 11 Temmuz 2024 tarihinde SPK’dan faaliyet iznini alan Kuveyt Türk Yatırım, bireysel ve kurumsal müşterilerin 360 derece yatırım ihtiyaçlarını karşılayacak hizmetler sunacak. Kurumsal finansman kapsamında şirketlere stratejik hedeflerini gerçekleştirme yolunda güvenilir bir partner olarak halka arz aracılık işlemleri, değerleme, satın alma ve birleşme süreçlerine aracılık gibi hizmetlerin yanı sıra sukuk (kira sertifikası) ihraçları, uluslararası kira sertifikası ihraçları da gerçekleştirecek.

Turgay Çavaş kimdir?

1985 İstanbul doğumlu Turgay Çavaş, 2007 yılında Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. İş hayatına 2008 yılında Eksim Yatırım Holding bünyesinde Dış Ticaret Uzmanı olarak adım atan Çavaş, bankacılık kariyerine 2014 yılında Kuveyt Türk’te Hazine Grup Müdürlüğü’nde Uzman olarak başladı. Hazine grubunda yaptığı farklı görevlerin ardından, 2020-2024 yılları arasında Finansal Kurumlar Müdürü olarak görevine devam etti ve aynı dönemde Yatırım Bankacılığı Servisi’ni de yönetti. KT Kira Sertifikaları VKŞ ve KT Sukuk VKŞ A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliklerini devam ettiren Turgay Çavaş, 2024 yılı itibariyle Kuveyt Türk Yatırım Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

Abdulkadir Sadıkoğlu kimdir?

1983 Konya doğumlu Abdulkadir Sadıkoğlu, 2008 yılında Boğaziçi Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu. 2019 yılında London Business School (LBS) Finans bölümünden Yüksek Lisans (MiF) derecesini almaya hak kazandı. Mesleki kariyerine 2009 yılında Sermaye Piyasası Kurulu Denetleme Dairesi’nde Uzman Yardımcısı olarak başladı. Sonrasında sırasıyla Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi ile Ortaklıklar Finansmanı Dairesi’nde Uzman ve Başuzman olarak görevine devam etti. 2013-2017 yılları arasında Uluslararası Menkul Kıymetler Komisyonları Örgütü (International Organization of Securities Commissions-IOSCO) İkincil Piyasalar Komitesi’nde (Committee on Secondary Markets) Türkiye’yi temsil etti. Abdulkadir Sadıkoğlu, 2024 yılında Kuveyt Türk Yatırım’a Kurumsal Finansman Direktörü olarak atandı.

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