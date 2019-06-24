Kuveyt Türk TradePlus ilepiyasalar artık 24 saat cepte
Türkiye’nin inovatif katılım bankası Kuveyt Türk, yeni mobil uygulaması TradePlus ile yatırım fonları, hisse senetleri,döviz, altın, gümüş gibi yatırım araçlarını cebe taşıyor. Hafta içi her gün 24 saat uluslararası faizsiz finans ilkeleri çerçevesinde Hazine yatırım ürünlerinin takibine, anlık fiyatlarla işlem yapmaya ve alım-satım emri vermeye olanak tanıyan TradePlus, müşterilerin hesaplarıylaentegre çalışan yenilikçi bir teknolojiyle müşteri deneyimini üst seviyeye taşıyor.24 Haziran 2019 Pazartesi 09:39
Türkiye'nin öncü katılım bankası Kuveyt Türk, geliştirdiği ürün ve hizmetlerle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bankanın son yeniliklerinden biri de, piyasaları cebe taşıyan mobil uygulama TradePlus!
TradePlus ile tüm faizsiz Hazine yatırım ürünlerini tek platformda topladıklarını dile getiren Kuveyt TürkHazine ve Uluslararası Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Dr. R. Ahmet Albayrak, “Kuveyt Türk olarak müşterilerimize sunduğumuz hizmetlerimizin kalitesini teknoloji ve inovasyon odaklı çalışmalarımızla her geçen gün daha da artırıyoruz. Hayata geçirdiğimiz mobil uygulamamız TradePlus ile bireysel yada tüzel olsun tüm müşterilerimizyatırım fonları, hisse senetleri, döviz, altın, gümüş gibi yatırım ürünlerini kolaylıkla takip edebiliyor,anlık fiyatlarla işlem yapabiliyor ve alış-satış emri verebiliyor” dedi.
“Sukuk ve forward işlemleri deyakında TradePlus'ta”
Hafta içi her gün 24 saat boyunca piyasaları izleyip işlem yapma imkânı sunan TradePlus uygulamasını geliştirmeye devam edeceklerinivurgulayan Ahmet Albayrak, “Müşterilerimizin borsa,sermaye piyasaları ve emtia piyasalarında daha geniş ürün yelpazesinedaha kolay ve güvenli bir şekilde ulaşmaları için çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdürüyoruz. Çok yakındamüşterilerimiz, TradePlus'ta kira sertifikaları (sukuk) ve forward işlemlerini de gerçekleştirebilecekler” açıklamasında bulundu.
Kuveyt Türk TradePlus'ın sunduğu ayrıcalıklar
- TradePlus mevcut hesaplarla entegre bir şekilde çalışır ve yapılan işlemler müşterinin hesabına yansır.
- Yatırım fonu,hisse senedi,5/24 anlık kurlarla döviz ve kıymetli maden işlemleri yapılabilir.
- Alım-satım emri verilebilir.Emir verildiğinde banka kuru, müşteri tarafından belirlenen kur seviyesine geldiğinde işlem gerçekleşirve e-postayla bilgilendirilme yapılır.
- Döviz ve kıymetli maden ürünlerine yönelik gelişmiş grafik teknolojisi ve teknik analiz araçları kullanılabilir.
- Piyasa haberleri takip edilebilir ve paylaşılabilir.
- Alarm özelliği sayesinde döviz kuru belirlenen seviyeye geldiğinde bildirim alınabilir.
- Uygulama Android veya iOS işletim sistemli tüm akıllı telefonlara indirilebilir.
- Henüz Kuveyt Türk müşterisi olmayanlar, uygulamayı telefonlarına indirdikten sonra “Müşteri ol” menüsü üzerinden müşteri olup uygulamayı kullanmaya hemen başlayabilir.
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