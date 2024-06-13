Kuveyt Türk ödüllerine bir yenisini daha ekledi! ‘İş Birliğine En Açık Banka’

Türkiye’nin öncü katılım finans kuruluşu Kuveyt Türk, kazandığı ödüllere bir yenisini daha ekledi.

Kuveyt Türk, KPMG Türkiye ile FINTR tarafından düzenlenen ‘Dijital Finansın Öncüleri’ kapsamında ‘İş Birliğine En Açık Banka’ ödülüne layık görüldü.

KPMG Türkiye ile Finansal İnovasyon ve Teknoloji Derneği’nin (FINTR), ülkemizin FinTech alanında dünyadaki rolünü güçlendirmek amacıyla düzenlediği “KPMG & FINTR Dijital Finansın Öncüleri” ödül töreni İstanbul’da gerçekleştirildi. KPMG & FINTR Dijital Finansın Öncüleri, sektörün dijital dönüşümüne öncülük eden bankaları ve FinTech şirketlerini ödüllendirerek Türk finans sektöründe inovasyonu teşvik ediyor. İnovatif ürün ve hizmetleriyle öne çıkan Kuveyt Türk, “İş Birliğine En Açık Banka” ödülünün sahibi oldu. 2017 yılından bu yana API Market Platformu’nu finansal ekosisteme sunan Kuveyt Türk, ödüle açık bankacılık ve servis bankacılığı alanındaki vizyonuyla layık görüldü. Ödül törenine Kuveyt Türk Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Müdürü Dr. Selim Taştan katıldı.

“Açık bankacılık ve API özelinde sektörün öncü bankasıyız”

Ödülle ilgili değerlendirmede bulunan Kuveyt Türk Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Aslan Demir, “Müşteri odaklı yaklaşımımız, inovasyon çalışmalarımız ve dijital dönüşüm yolunda attığımız adımlarla sektördeki öncü konumumuzu sürdürüyoruz. 2017’den bu yana aktif olarak çalışmalarını sürdürdüğümüz API Market platformumuzla açık bankacılık alanında en iyi hizmet veren öncü bankalar arasında yer alıyoruz. Kuveyt Türk API Market’e bugüne kadar 3 binden fazla yazılımcı kayıt yaptırdı. API Market ile kullanıma sunduğumuz 366 API aracılığıyla 70’in üzerinde partnerle iş birliği yaptık. Teknoloji ve trend analizleri sunan partnerlerle de iş birliği yapıyoruz. Fonksiyonel ve yazılımcı deneyimi açısından en iyi ve en zengin içeriğe sahip API markete sahip finans kurumları arasında yer alıyoruz. Açık bankacılık alanında yeniliklere imza atmaya ve yeni iş birliklerini hayata geçirmeye devam edeceğiz” dedi.

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Kuveyt Türk API Marketi açık bankacılıkta dünya zirvesinde

Kuveyt Türk, açık bankacılık ekosistemine yönelik katkısını, 2017’de oluşturduğu API Market ile artırarak devam ettiriyor. 366 API’nin yer aldığı Kuveyt Türk API Market, INNOPAY Open Banking Monitor 2023’te, fonksiyonel gelişmişlik ve deneyim açısından en iyi seviyeyi ifade eden ‘Masters in Openness’ kategorisinde Türkiye’den yer alan tek finans kurumu olarak öne çıkıyor. Ayrıca Kuveyt Türk, API ve açık bankacılık uygulamalarıyla, uluslararası finans piyasalarının önde gelen yayınlarından Global Finance’in düzenlediği “Dünyanın En İyi Dijital Bankaları 2023” ödüllerinde “En İyi Açık Bankacılık API’leri” alanında Türkiye’nin en iyi bankası seçilmişti.