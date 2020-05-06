Kuveyt Türk, Neova Sigorta’yı aldı
Kuveyt Türk, yüzde 7’lik hisseyle ortağı olduğu Türkiye’nin ilk katılım sigortacılığı şirketi olan Neova Sigorta’nın yüzde 93’lük hissesini de devralarak şirketin yeni sahibi oldu.
Sigortacılık sektörünün önemli bir oyuncusu olan Neova Sigorta, Kuveyt Türk’ün yüzde 100 iştiraki olarak büyümeye devam edecek. Katılım sigortacılığı esaslarına göre 2009 yılında kurulan Neova Sigorta, müşterilerine trafik sigortası, kasko, konut sigortası, DASK, ferdi kaza, seyahat gibi sigorta ürünleri sunuyor.